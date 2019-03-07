Создана поверхность, по которой свет «бежит» без потерь

Физики из Университета ИТМО создали первую искусственную диэлектрическую поверхность, в которой распространение электромагнитных волн не зависит от дефектов и может быть управляемым. В будущем такая структура станет основой для создания более надежных оптических приборов и линий связи. Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда (РНФ). Статья об исследовании опубликована в Applied Physics Letters.

Большинство материалов можно отнести к проводникам или изоляторам: они или пропускают электрический ток, или нет. Но есть и те, что проводят только в тонком слое по поверхности, — топологические изоляторы. Самое необычное их свойство в том, что проходящий ток устойчив к любым примесям и дефектам материала и «бежит» без потерь. Эту особенность называют топологически защищенным краевым состоянием.

Предыдущие исследования показали, что электромагнитными аналогами классических топологических изоляторов в определенном режиме могут быть фотонные кристаллы из ферритовых стержней (ферриты — это магнитные материалы из оксидов железа и других металлов). Однако экспериментальные установки с ферритовыми стержнями, во-первых, очень громоздкие, до нескольких метров; во-вторых, в них можно создавать топологически защищенные краевые состояния только в микроволновом частотном диапазоне. В оптическом диапазоне, то есть в диапазоне видимого и ближнего инфракрасного света, у магнитных материалов очень слабый отклик.

Новое решение для создания топологически защищенных краевых состояний в оптическом диапазоне нашел Александр Ханикаев, профессор Университета ИТМО в Санкт-Петербурге и Городского университета Нью-Йорка (США). Он первым предположил, что топологические краевые состояния можно создать в метаматериалах. Так называют искусственные вещества с уникальными электромагнитными свойствами. В них могут имитироваться свойства электронов в твердых телах, такие как спин (собственный магнитный момент электрона), и действующие на них синтетические поля.

Концепцию Александра Ханикаева подтвердил международный коллектив физиков из России, США и Австралии, эксперименты проводились на базе Университета ИТМО. Впервые топологически защищенные краевые состояния продемонстрировали в метаматериале на основе металлов. Однако с последними нельзя работать в оптическом диапазоне из-за большого поглощения света. Поэтому для следующего эксперимента использовали диэлектрический метаматериал, точнее метаповерхность — один слой искусственной структуры.

Метаповерхность состояла из основы, на которой в строгом порядке закрепили мета-атомы, сделанные из керамических дисков. Их расположили так, чтобы расстояния между ними оказались меньше длины волны видимого света. Все мета-атомы были сделаны одинаково, но повернуты по-разному: в одной части структуры ориентированы вверх, а в другой вниз. На границе между этими частями — доменной стенке — и возникали топологически защищенные краевые состояния.

Так как исследователи стремились проверить концепцию наличия топологически защищенных краевых состояний в диэлектрических метаповерхностях, эксперимент проводился не в оптическом диапазоне, где пришлось бы работать с наномасштабными элементами, а в более простом варианте, с излучением в микроволновом диапазоне. Гипотеза подтвердилась: при возбуждении электромагнитной волны на доменной стенке метаповерхности формировалось краевое состояние. Физики показали, что доменная стенка может проходить не по прямой линии, а зигзагом, и топологически защищенное краевое состояние все равно распространяется по стыку двух типов метаповерхности не отражаясь. Подобная структура в оптическом диапазоне может стать основой для «защищенных» оптических приборов.

«Нам удалось показать, что можно создать диэлектрическую метаповерхность, поддерживающую топологически защищенные краевые состояния, — говорит ведущий автор исследования, научный сотрудник физико-технического факультета Университета ИТМО Алексей Слобожанюк. — На основе этой работы мы уже разработали новый эксперимент с мета-атомами более простой формы, которую будет проще повторить в наномасштабах. Так можно реализовать новые оптические устройства, поддерживающие защищенные краевые состояния в оптическом диапазоне».

В исследовании участвовали также ученые из Городского университета Нью-Йорка и Университета Техаса в Остине (США) и Австралийского национального университета.