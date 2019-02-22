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Запущенный спутник EgyptSat-A вывели на рабочую орбиту 

RT на русском 1 час назад
Фото: ПАО «РКК "Энергия»
Спутник EgyptSat-A, запущенный 21 февраля с Байконура, выведен на рабочую орбиту, специалисты приступили к управлению аппаратом. Об этом говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.
«Спутник Egyptsat-A… успешно выведен на рабочую орбиту и принят на управление российскими специалистами в египетском Центре управления полетами», — отмечается в сообщении.
После выполнения программы лётных испытаний спутника он будет передан на управление египетской стороне.
Ракета «Союз-2.1б» со спутником EgyptSat-A стартовала с космодрома Байконур 21 февраля в 19:47 мск.
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Технологии , Наука и техника , ЦУП , Роскосмос , Байконур
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