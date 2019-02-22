Запущенный спутник EgyptSat-A вывели на рабочую орбиту

Спутник EgyptSat-A, запущенный 21 февраля с Байконура , выведен на рабочую орбиту, специалисты приступили к управлению аппаратом. Об этом говорится в сообщении на сайте Роскосмоса

«Спутник Egyptsat-A… успешно выведен на рабочую орбиту и принят на управление российскими специалистами в египетском Центре управления полетами», — отмечается в сообщении.

После выполнения программы лётных испытаний спутника он будет передан на управление египетской стороне.

Ракета «Союз-2.1б» со спутником EgyptSat-A стартовала с космодрома Байконур 21 февраля в 19:47 мск.