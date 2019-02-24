Томские ученые изобрели топливо для Арктики, получаемое из промышленных отходов

Сотрудники Томского политехнического университета изобрели и создали первые образцы топлива, способного выдерживать температуру до 95 градусов мороза, передает ТАСС . Такие свойства делают новый вид топлива востребованным в экстремально холодных условиях Арктики.

Топливо получают из промышленных отходов. При этом оно будет полностью экологично и безопасно для окружающей среды.

«Ученые Томского политехнического университета предлагают использовать в экстремально холодных условиях гелеобразное (в состоянии между жидким и твердым) топливо, основными компонентами которого могут являться отработанные масла из энергетических установок и горючие жидкие отходы нефтяной промышленности. Такое топливо выдерживает температуры до минус 95 градусов Цельсия», — заявили в университете.

На данный момент ученые уже провели опыты с 20 разными составами вещества. Чтобы разработать двигатель под новый вид топлива, сначала ученым предстоит изучить механизмы его горения.

«Традиционные виды топлива — бензин, дизельное топливо — выдерживают температуры до минус 50 градусов. При более низких температурах такое топливо может просто замерзнуть в топливных баках и системах. Поэтому ученые модифицируют существующие и ищут новые виды топлива для использования, например, в условиях Арктики», — сообщил руководитель проекта Павел Стрижак.

Помимо морозостойких свойств, новый вид топлива подходит для использования в Арктике из-за своей экологичности. А ранее стало известно, что в Челябинской области также научились делать топливо из полиэтилена и пищевых отходов.