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Космоплан Virgin Galactic испытали с пассажиром на борту 

Индикатор + ещё 15 4 часа назад
Фото: Индикатор
Компания Virgin Galactic, принадлежащая британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону 22 февраля впервые осуществила полет космоплана SpaceShipTwo практически до границы космоса с пассажиром на борту. Об этом компания сообщает на своей странице в Twitter.
Первым пассажиром стала Бет Мозес — главный тренер по подготовке космических туристов Virgin Galactic. Она присоединилась во время испытательного полета к двум пилотам, чтобы оценить кабину и качество обслуживания для будущих клиентов компании.
WhiteKnightTwo взлетел 22 февраля около 19:00 мск с единственного частного космопорта «Америка» в пустыне Мохаве в Калифорнии. На высоте около 14 километров самолет-носитель выпустил космоплан SpaceShipTwo. С помощью ракетного двигателя корабль смог подняться на 88 км над поверхностью Земли, а затем вернулся обратно. Хотя такая высота и достаточно велика для самолетов, однако ее все еще недостаточно для достижения «границы космоса» — точки, после которой атмосфера настолько разрежена, что ее существованием можно пренебречь. Ее высота составляет около 100 километров.
В декабре минувшего года многоразовый корабль SpaceShipTwo уже проводил испытания, но без пассажиров, а только с двумя пилотами на борту. Тогда корабль смог подняться на 82 километра над поверхностью Земли.
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Технологии , Наука и техника , Ричард Брэнсон
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