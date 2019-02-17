Немецкая газета рассказала о превращении России в «великую IT-державу»

Россия превращается в "великую IT-державу", поскольку российские IT-компании отличаются профессионализмом и инновационностью, однако пока что в стране отсутствует крупный глобальный игрок, к такому выводу приходит немецкая деловая газета Handelsblatt

Издание напоминает, что доходы IT-гиганта "Яндекс" в 2018 году увеличились на 36 процентов до более чем 1,8 миллиарда долларов, а прибыль компании выросла на 430 процентов до 660 миллионов долларов.

Ведущий российский поисковик находится на пути к тому, чтобы стать одновременно российским Amazon Google , Uber и TomTom, считает автор. И не только потому, что самая большая страна мира переживает бум интернет-торговли, но также из-за того, что в технологическом отношении российские IT-компании, зачастую, уступают конкурентам из Кремниевой долины, отмечается в статье.

При этом число интернет-пользователей в России растет огромными темпами, указывает газета. По последним данным, около 75 процентов россиян имеют доступ в Сеть, и российский интернет-рынок с числом пользователей более чем в 90 миллионов человек стал крупнейшим в Европе.