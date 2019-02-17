Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Немецкая газета рассказала о превращении России в «великую IT-державу» 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: ТАСС
Россия превращается в "великую IT-державу", поскольку российские IT-компании отличаются профессионализмом и инновационностью, однако пока что в стране отсутствует крупный глобальный игрок, к такому выводу приходит немецкая деловая газета Handelsblatt.
Издание напоминает, что доходы IT-гиганта "Яндекс" в 2018 году увеличились на 36 процентов до более чем 1,8 миллиарда долларов, а прибыль компании выросла на 430 процентов до 660 миллионов долларов.
Ведущий российский поисковик находится на пути к тому, чтобы стать одновременно российским Amazon, Google, Uber и TomTom, считает автор. И не только потому, что самая большая страна мира переживает бум интернет-торговли, но также из-за того, что в технологическом отношении российские IT-компании, зачастую, уступают конкурентам из Кремниевой долины, отмечается в статье.
При этом число интернет-пользователей в России растет огромными темпами, указывает газета. По последним данным, около 75 процентов россиян имеют доступ в Сеть, и российский интернет-рынок с числом пользователей более чем в 90 миллионов человек стал крупнейшим в Европе.
Кроме того, страна обладает огромным потенциалом в сфере электронной коммерции: американский инвестиционный банк Morgan Stanley спрогнозировал, что розничный онлайн-оборот товаров в России может вырасти с 18 миллиардов долларов в 2017 году до 31 миллиарда в 2020 году, а к 2023-му — до 52 миллиардов долларов, пишет Handelsblatt. При этом общий рынок электронной коммерции (торговля товарами и услугами) уже в 2016 году составил около 26 миллиардов долларов, констатирует издание.
Последние новости
Как один епископ УПЦ может обрушить рейтинг Порошенко Люди собрали деньги для женщины, купившей 11 авиабилетов на двух детей "Победа" подарила Лановому неограниченное количество бесплатных билетов
Комментарии30
Технологии , Amazon , Яндекс , Морган Стэнли Банк , Google , Handelsblatt
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Муж Скабеевой промолчал в эфире украинского канала
Общество
Появилось видео обрушения в университете Петербурга
Происшествия Образование
Перевал Дятлова: ученые разгадали тайну века
Наука и техника Статьи
Бурда высказался об отстранении Друзя
Общество
Путин высказался о полученной травме
Политика
Бывший боец ММА избил московского чиновника
Происшествия Криминал
«Извинитесь перед Украиной»: Порошенко удивил журналистов
В мире Статьи
Закат «Что? Где? Когда?»: Ургант высмеял Друзя
Шоу-бизнес Статьи
Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение