Shanghai news (Китай): российские биохакеры раскрыли секрет бессмертия

Российские биохакеры считают себя особенными. Их западные товарищи не употребляют сахар и снижают давление, в то время как российские изучают биохимические показатели и испытывают лекарственные препараты. Став биохакером, Денис уже через полгода экспериментов над собой привел свой организм в соответствие с нормами здоровья мастеров спорта. Именно так в России и появились биохакеры, которые раскрыли секрет бессмертия.

«Какая для нас разница между традиционной медициной и ремонтом автомобиля, — сказал с улыбкой 28-летний Денис. — Для восстановления человеческого здоровья мы используем более научные методы».

Говоря «мы», Денис имеет в виду биохакеров. Сейчас в России существует только 20 приверженцев этого течения.

Раньше эти люди именовали себя последователями трансгуманизма и занимались изучением одного вопроса: «Как обмануть старость?» В настоящее время под влиянием своих американских единомышленников они сменили терминологию и стали называться «биохакерами». Однако имя — это единственное, что связывает их с американскими коллегами.

Российские биохакеры считают себя особенными. Их западные товарищи не употребляют сахар и уменьшают давление, в то время как российские изучают биохимические показатели и испытывают лекарственные препараты. Денис говорит:

«Обычно для покупки лекарства нужен рецепт врача. Но в России во многих аптеках лекарства можно купить и без него. Поэтому для нас нет невозможного».

Ещё два года назад Денис был домоседом, не занимался спортом, разве что иногда выходил на пробежку, со здоровьем у него были некоторые проблемы, да и стабильного источника дохода не наблюдалось. Став биохакером, уже через полгода экспериментов над собой он привел свой организм в соответствие с нормами здоровья мастеров спорта. Именно так в России и появились биохакеры.

Сейчас Денис — соучредитель биохакерской лаборатории в известном московском фитнес-клубе. Их офис занимает два самых верхних этажа одной из высоток делового центра «Москва-Сити», более 10 его клиентов состоят в списке Форбс. Вся деятельность Дениса основана на изучении и практическом соединении спорта и лечения.

В российских СМИ биохокеров выставляли в негативном свете, говоря, что они сумасшедшие, не имеющие ничего общего с медициной, сеющие хаос в научной среде, а их опыты над собой — самоубийство. Сами же биохакеры считают, что они бессмертны и не умрут ни в этом веке, ни в каком-либо другом.

В офисе генерального финансового директора их компании, как и в обычных офисных помещениях на стенах развешаны сертификаты и дипломы. Они говорят не о выдающихся успехах в сфере биохакерства, а о достижениях о области финансов. О настоящем роде занятий хозяина офиса можно судить только по небольшой баночке таурина и некотором количестве лекарств в углу около принтера.

35-летний биохакер Станислав со всей серьезностью ответил на наш вопрос: «Умрете ли Вы?», он ответил так:

«Я не утверждаю, что не умру, если вы воткнете в меня нож, или переедете машиной».

Он выпил стаканчик аскорбиновой кислоты и продолжил:

«Но от старости я умирать не планирую».

Станиславу понадобилось три с половиной года, чтобы создать, возможно, крупнейшую в мире цифровую лабораторию, в которой он изучает человеческое тело. За это время Станислав прочитал 15 тысяч научных статей по биологии и записал их основные положения. У него есть огромная таблица в «Эксель» (Excel), где записаны 760 физиологических и около 8 тысяч биологических показателей (гемоглобин, холестерин и т. д.)

Сейчас Станислав ежедневно принимает более 35 видов лекарств, записывает улучшения состояния организма, комбинирует лекарственные препараты и испытывает их действие на себе. Он говорит, что работает над созданием «квантифицированного Я». Этот термин был использован в 2007 году в американском журнале «Вайред» (Wired). По мнению Станислава, организм — это биохимический механизм, функционирование которого можно улучшить путем приема различных лекарств.

«Например, я пью метформин, это лекарство, применяемое при сахарном диабете», — говорит Станислав и открывает перечень биохимических показателей от липидов до белков и микроэлементов на своем компьютере.

От обилия цифр глаза разбегаются: часть из них расположены в серой зоне (норма), часть — в желтой (есть угроза), и совсем мало — в красной зоне (возникла проблема).

Несмотря на то, что у Станислава нет сахарного диабета, в среде биохакеров распространено мнение, что метформин продлевает жизнь, поэтому они его и пьют. Станислав пояснил нам:

«Средняя продолжительность жизни диабетика, принимающего метформин на семь лет больше, чем у здорового человека, не принимающего это лекарство. Это и дало нам основание верить, что метформин замедляет старение».

Однако у этого лекарства существуют и побочные эффекты. Когда оно применяется при лечении сахарного диабета, то увеличивает шанс появления старческого слабоумия и даже болезней Альцгеймера и Паркинсона. Причина заключается в том, что препарат препятствует нормальному обмену витаминов группы В в головном мозге. С побочными эффектами Станислав борется с помощью специально подобранных витаминов.

Он говорит:

«Метформин снижает риск раковых заболеваний, так как снижает внутриклеточное давление. В моем организме этот показатель находится на низком уровне, так я избавился от побочного эффекта в виде старческого слабоумия. Этот эксперимент я считаю успешным. Таким образом я сохраняю свой морфологический возраст и продолжаю эксперименты, конечной целью которых будет бессмертие».

На вопрос, сколько лет он хочет прожить, Станислав ответил:

«Это не так важно. Если однажды настанет день, когда я открою глаза и пойму, что прожил уже 5 тысяч лет, что жизнь мне наскучила, тогда я приму решение прекратить ее. Сейчас важно то, что я могу жить полной жизнью. Цель биохакеров — побороть смерть!»

Shanghai news, Китай