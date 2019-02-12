Россия за два года поставит США девять двигателей для ракет Antares

Российское НПО "Энергомаш" планирует отправить в США в 2019-2020 годах девять двигателей РД-181 для ракеты-носителя Antares, говорится в документах, размещенных на сайте госзакупок.

В них отмечается, что доставка двигателей РД-181 будет осуществляться воздушным транспортом в три этапа: в феврале — один двигатель, в декабре — четыре и в декабре следующего, 2020 года — еще четыре.

Ранее НПО "Энергомаш" сообщило, что с июня 2015 года поставило в США 17 РД-181, восемь из которых уже использованы в составе первой ступени ракеты Antares при четырех пусках.