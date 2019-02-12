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Российский спутник вновь сломался не из-за России 

Lenta.ru + ещё 1 12 февраля 2019
Выход из строя отдельных российских космических аппаратов может быть связан с антропогенным воздействием, сообщил РИА Новости директор НИИЯФ МГУ, вице-президент международного Комитета по космическим исследованиям (КОСПАР), доктор физико-математических наук, профессор Михаил Панасюк.
По словам специалиста, российские эксперты не располагают прямыми доказательствами подобного воздействия, поскольку для этого «надо ставить на спутники специальное оборудование и анализировать достаточно большой объем данных».
«Тем не менее, скажу, что странности в поведении нашей аппаратуры на отказавшем спутнике "Вернов" были. Я видел данные по последним минутам его жизни, и детектор электромагнитного излучения вел себя нетипично для этой области пространства и геомагнитной обстановки. Это можно объяснить сейсмическими явлениями, а можно и антропогенным воздействием», — сказал профессор.
Он признал, что в институте «все больше и больше ощущают отсутствие доступа к американской и европейской электронной компонентной базе», и отсутствие проблем с покупкой китайских элементов.
В январе Панасюк заявил, что на околоземной орбите располагаются всего два крупных российских научных спутника, однако оба они не являются полноценно функционирующими.
В том же месяце сообщалось, что «Роскосмос» часто не имеет точных данных о причинах выхода из строя собственных спутников.
Малый космический аппарат «Вернов» предназначен для исследования релятивистких электронов и фиксации гамма-вспышек. Спутник запущен в июле 2014 года. Через пять месяцев с космическим аппаратом была утеряна связь.
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Технологии , Видео , Наука и техника , Роскосмос , РИА Новости
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