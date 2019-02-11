Космический центр им. Джонсона (входит в НАСА) пригласил российских ученых к совместной разработке системы прогнозирования радиационной опасности при вспышках на Солнце для защиты экипажа международной окололунной станции Gateway, рассказал в интервью РИА Новости директор Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ Михаил Панасюк.
"Недавно мы получили письмо из Космического центра имени Джонсона от наших американских коллег, работающих в области радиационной безопасности, с предложением обсудить создание системы прогноза радиационной опасности от солнечных вспышек применительно к длительным межпланетным полетам. И, в первую очередь, речь идет о предлагаемой НАСА окололунной станции", — сказал он.
Ранее США презентовали проект международной окололунной станции. К участию в ее строительстве приглашены участники проекта Международной космической станции, включая Россию. Решение о формате участия в этом проекте будет сделано после разработки российской национальной концепции освоения Луны, рассказал ранее РИА Новости глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Такая концепция должна быть подготовлена к марту 2019 года. При этом по заявлению генконструктора пилотируемых комплексов России Евгения Микрина, Россия приступила к составлению концепции национальной окололунной станции.