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НАСА пригласило российских ученых к разработке систем окололунной станции 

РИА Новости 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Космический центр им. Джонсона (входит в НАСА) пригласил российских ученых к совместной разработке системы прогнозирования радиационной опасности при вспышках на Солнце для защиты экипажа международной окололунной станции Gateway, рассказал в интервью РИА Новости директор Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ Михаил Панасюк.
"Недавно мы получили письмо из Космического центра имени Джонсона от наших американских коллег, работающих в области радиационной безопасности, с предложением обсудить создание системы прогноза радиационной опасности от солнечных вспышек применительно к длительным межпланетным полетам. И, в первую очередь, речь идет о предлагаемой НАСА окололунной станции", — сказал он.
Ранее США презентовали проект международной окололунной станции. К участию в ее строительстве приглашены участники проекта Международной космической станции, включая Россию. Решение о формате участия в этом проекте будет сделано после разработки российской национальной концепции освоения Луны, рассказал ранее РИА Новости глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Такая концепция должна быть подготовлена к марту 2019 года. При этом по заявлению генконструктора пилотируемых комплексов России Евгения Микрина, Россия приступила к составлению концепции национальной окололунной станции.
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Технологии , Наука и техника , Дмитрий Рогозин , МГУ , Роскосмос , NASA , РИА Новости
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