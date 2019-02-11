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США отказались доставить на МКС российский телескоп 

Lenta.ru + ещё 5 3 часа назад
Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РИА Новости
Американское космическое агентство НАСА отказалось помочь доставить на Международную космическую станцию (МКС) российский ультрафиолетовый телескоп. Об этом РИА Новости рассказал директор НИИ ядерной физики МКГ Михаил Панасюк.
Аппарат, предназначенный для исследования космических лучей предельно высоких энергий (КЛПВЭ), отправят на орбиту на кораблях «Прогресс» в 2022-2023 годах. Телескоп слишком большой, поэтому придется перевозить по частям.
Панасюк поясил, что Россия предлагала США поучаствовать в международном проекте EUSO и доставить оборудование на грузовом корабле Dragon.
«Но вместо этого НАСА выдвинуло свой аналогичный проект POEMMA, состоящий из двух спутников с ультрафиолетовыми телескопами. Правда, сроки его осуществления — конец 2020-х годов», — сказал ученый.
КЛПВЭ будет продолжать исследования летающего на спутнике «Ломоносов» телескопа ТУС. Он отличается от своего предшественника более крупным зеркалом — три метра вместо полутора.
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Технологии , Наука , Наука и техника , NASA , РИА Новости , США
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