НАСА опубликовало «последний взгляд» «Кеплера»

Сотрудники НАСА опубликовали снимки, которые телескоп «Кеплер» сделал перед окончанием своей миссии.

Космический телескоп НАСА «Кеплер» отправил свой последний сигнал 30 октября 2018 года. Планировалось, что миссия аппарата продлится 3,5 года, но телескоп отработал 9 лет, 7 месяцев и 23 дня, революционизируя наше понимание экзопланет. Первое изображение «Кеплера» было снято 8 апреля 2009 года. Последний снимок космического телескопа («последний свет») был получен 25 сентября 2018 года.

Камера Кеплера состояла из 42 датчиков изображения с зарядовой связью (ПЗС), каждый с разрешением 1024x2200 пикселей. Пустые квадраты в представленном изображении являются последствиями неполадок, когда ПЗС-матрицы выходили из строя на протяжении многих лет. Последняя наблюдательная кампания «Кеплера» состоялась в направлении созвездия Водолея. За все годы своей работы на околоземной орбите «Кеплер» наблюдал 530 506 звёзд и обнаружил 2662 экзопланеты. Астрономы ещё долго будут использовать данные, которые телескоп предоставлял в течение многих лет.