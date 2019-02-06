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Предсказано уничтожение иммунитета у всего человечества 

Lenta.ru 50 минут назад
Фото: Shutterstock
Ученые Токийского университета пришли к выводу, что глобальное потепление способствует снижению иммунитета у животных и людей и сделает их более уязвимыми к различным вирусным инфекциям и другим патогенам. Статья исследователей опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
В ходе эксперимента ученые помещали здоровых самок мышей в камеры с холодным воздухом (четыре градуса Цельсия), воздухом комнатной температуры (22 градуса) и с горячим воздухом (36 градусов). На восьмой день пребывания в камерах животных заражали вирусом гриппа штамма A/PR8.
В течение семидневного нахождения в условиях высоких температур грызуны мало ели и потеряли 10 процентов изначальной массы тела. Кроме того, оказалось, что у них значительно уменьшилось число вырабатываемых в легких цитотоксических Т-лимфоцитов CD8+ T, специфичных к вирусу, а также количество антител IgG.
Высокие температуры препятствовали выработке провоспалительных молекул цитокинов и активации инфламмасом — белковых комплексов, запускающих воспалительные реакции. На седьмой день инфекции содержание вирусов в легких оставалось высоким. Также у мышей, подвергавшихся горячему воздуху, наблюдалось усиление в легких аутофагии — процесса разрушения ненужных и поврежденных комплонентов клетки.
У грызунов, содержащихся при комнатной температуре, искусственная активация аутофагии уменьшала способность бороться с инфекцией. Однако инъекции глюкозы и короткоцепочечных жирных кислот восстановили нарушенную из-за высокой температуры активность иммунной системы.
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Технологии , Наука , Наука и техника , Погода
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