Магнитный полюс Земли сместился к России

Специалисты американского Национального центра информации об окружающей среде заявили в своём отчёте, что магнитный полюс Земли активно смещается от севера Канады в сторону Сибири со скоростью 55 километров в год.

По словам представителей Национального центра, в связи с резким изменением координат полюса учёные отчитались о его актуальном месторасположении раньше запланированного 2020 года. Исследования предназначены для корректировки навигационных систем военных и пассажирских самолётов и кораблей.

По мнению экспертов, смещение магнитного полюса Земли связано с активностью ядра планеты. Однако это предположение до сих пор ничем не подтверждено. У учёных есть версия, что если скорость смещения полюсов не изменится, то в скором времени они полностью поменяются местами, и это приведёт к резким магнитным всплескам, которые выведут из строя всё электрооборудование и системы навигации.

Осенью 2018 года специалисты пришли к выводу, что смена полюсов может произойти мгновенно, что может обернуться мировой катастрофой. Учёные полагают, что магнитное поле Земли в этот момент ослабнет настолько, что не сможет противостоять космическому излучению вредному для живых организмов.