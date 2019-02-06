Дорогое вещание. Телеканалы в регионах не смогут создать мультиплексы для цифрового ТВ

Создание третьего регионального мультиплекса, с помощью которого местные телеканалы могли бы вещать в цифровом формате, в большинстве субъектов РФ невозможно из-за недостатка средств, считают представители местных телекомпаний и власти регионов. Десятки млн рублей в цифровое вещание не могут вложить ни частные, ни учрежденные местными властями каналы, а в качестве реальной альтернативы они рассматривают спутниковое, кабельное и интернет-вещание, сообщили ТАСС представители каналов.

Ранее Минкомсвязи РФ предложило запустить для региональных телеканалов, не имеющих технической возможности войти в сетку вещания цифрового ТВ, так называемый третий мультиплекс, для работы которого региональным каналам придется оплачивать услуги по вещанию Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). Стоимость услуг варьируется от 100 до 400 млн рублей в зависимости от региона. Предполагается, что региональные каналы будут общими усилиями собрать нужные средства, чтобы вещать в "цифре".

Слишком дорогой

Представители большинства российских региональных каналов называют внедрение третьего цифрового мультиплекса правильным решением, способным создать компромисс между переходом на цифровое вещание и интересами местного телевидения в целом, однако предложенную Минкомсвязи форму они сочли нереализуемой. Так, например, в Кировской области , где мультиплекс при условии вещания на весь регион может обойтись одному каналу в несколько десятков млн рублей в год, такую сумму попросту нереально собрать, сообщил ТАСС директор "Первого городского канала" Кирова Михаил Мазуров

"Конечно, нам это невыгодно. Где на кировском рекламном рынке взять, например, 40 млн рублей, ведь весь рекламный рынок у нас меньше?" — сказал Мазуров.

При этом в Кирове вещает четыре региональных телеканала, что по меркам российских регионов довольно много. В большинстве регионов вещает по два-три канала, так что их затраты на мультиплекс будут еще больше. По словам технического директора частного телеканала "Восток-ТВ" из Находки Сергея Кичатова, суммы с учетом небольшого количества каналов и их финансового состояния становятся неподъемными.

"На такие объемы надо хотя бы 10-12 краевых телеканалов, а у нас их всего два", — отметил собеседник агентства.

Учрежденные региональными властями каналы тоже не смогут самостоятельно оплатить услуги РТРС, говорят представители профильных региональных министерств. К примеру, годовое финансирование карельского телеканала "Сампо 360" — одного из трех в регионе — обходится местному правительству в 16,4 млн рублей. В пресс-службе правительства Карелии ТАСС сообщили, что вопрос о выделении дополнительных финансов телеканалу "Сампо 360" на данный момент не рассматривается.

"По нашей информации, ни у одного из телеканалов нет финансовой ресурсов для оплаты третьего мультиплекса. В регионе не найдется такого количества каналов, чтобы мультиплекс был образован", — рассказали в пресс-службе правительства республики.

Изыскать средства госканалам сейчас будет сложно еще и потому, что бюджеты на 2019 год уже приняты и исполняются, рассказал ТАСС директор Чеченской государственной телерадиокомпании "Грозный" Ахмед Дудаев.

"Получить эти деньги нет никакой возможности. Никто из региональных телекомпаний не потянет", — сказал он, отметив, что, даже если бы средства и нашлись, выгоднее было бы потратить их на закупку спутниковых тарелок для жителей.

Лишь некоторые регионы готовы создать свой мультиплекс. В их числе, в частности, Ямало-Ненецкий автономный округ, где на эти цели понадобится около 100 млн рублей.

"У нас есть набор каналов, в том числе муниципальные, которые можно будет вставить в этот мультиплекс. Более того, у нас заключено соглашение с арктическими регионами России, и мы планируем настроить тесное сотрудничество по наполнению контентом, то есть проблемы, чем наполнить мультиплекс, у нас нет", — сообщил ТАСС начальник управления по делам печати и СМИ департамента внутренней политики региона Геннадий Герасименко, добавив, что и проблем с созданием необходимой инфраструктуры не возникнет.

Время в чужом эфире

Другим обсуждаемым решением является предоставление региональным каналам времени в сетке Общественного телевидения России , о возможности которого говорилось ранее. Такая практика предполагает две региональные врезки по два часа на федеральном канале ОТР. Однако и их стоимость — 30-35 млн рублей в год — для региональных каналов выглядит неподъемной.

"Не понимаю, как была сформирована стоимость размещения в сетке ОТР. Вещание канала полностью оплачивается из федерального бюджета, а значит, не требует таких дополнительных расходов от регионов", — сообщил ТАСС руководитель единственной в Томской области региональной телекомпании "Томское время" Марк Минин.

Также у региональных каналов возникают сомнения в целесообразности такой практики из-за качества предоставляемого времени, а также аудитории и концепции ОТР.

"Держатели канала не ответили на главный вопрос: кто и зачем их будет смотреть? Наверняка перед каналом ОТР сейчас стоит серьезный финансовый вопрос, и, может быть, пять-шесть регионов подпишутся на эти условия и частично спасут экономику канала. При этом какое время предлагается: с 8:00 до 10:00, когда все люди на работе, и с 17:00 до 19:00, когда народ еще не пришел с работы", — считает директор "Первого городского канала" в Кирове Михаил Мазуров.

В национальных республиках возникает еще одна проблема — ОТР не сможет вещать на языках местного населения. Например, в Башкирии работают республиканский канал "БСТ", национальный музыкальный канал "Курай", детский канал "Тамыр". "Значительная часть вещания наших каналов — на башкирском языке. А в лицензии ОТР обозначен только русский язык", — сообщил ТАСС руководитель агентства по печати и СМИ Башкирии Борис Мелкоедов

Альтернатива мультиплексу и врезкам

В настоящее время многие каналы не надеются на централизованное решение в виде третьего мультиплекса или врезок на ОТР, предпочитая решать возникающие у них проблемы самостоятельно. Так, например, телеканал "Санкт-Петербург" вещает в интернете и на кабельном телевидении, сообщил ТАСС главный редактор канала Борис Петров

"Нам не нужен региональный мультиплекс. Мы пользуемся всеми возможными современными средствами с точки зрения распространения сигнала и в стране, и в регионе. Мы обеспечиваем свое вещание доступными методами, нам приходится за все это платить, но наши возможности это позволяют", — отметил он, подчеркнув, что перспективу канал видит как раз в интернет-аудитории.

Другой альтернативой становится спутниковое ТВ. Главный редактор телекомпании "Свое ТВ. Ставропольский край" Владимира Гармидер сообщила ТАСС, что в Северо-Кавказском федеральном округе около 70% местных телекомпаний работают с "Триколор ТВ" и существуют на его спутниковой площадке.

"Уже научились там работать, промоутировать и общаться со зрителем. По Ставропольскому краю проводили срез, третья часть населения на сегодня смотрят телевидение через спутниковые тарелки ", — рассказала она.

В любом случае предпринять что-то для дальнейшего существования каналам все-таки необходимо, причем как можно скорее.