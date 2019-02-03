Физики усовершенствовали оптические волноводы

Физики изучили эффекты, возникающие в оптических волноводах при изменении расстояния между кремниевым волноводом и диэлектрической наночастицей. Оказалось, что при определенном положении наночастицы относительно волновода в ней возникают не известные ранее физические эффекты. Ученые исследовали и описали их. Открытие физиков может найти применение в производстве фотонных устройств. Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Photonics.

В основе современной электроники лежат микросхемы, работающие на движении электронов. За последние полвека в электронике наблюдается тренд на уменьшение размеров микросхем и увеличение их энергоэффективности. Однако, по мнению экспертов, в ближайшие годы развитие электроники, основанной на «классических принципах», достигнет своего пика и упрется в ограничения физических законов. Разрешить предстоящее противоречие сможет интегральная нанофотоника. Основная цель этой области науки заключается в замене традиционных компонентов электроники на фотонные.

«В нашей работе мы исследовали оптическую связь диэлектрической наночастицы с ключевым элементом интегральной нанофотоники — кремниевым волноводом, — комментирует ведущий автор исследования, аспирант кафедры квантовой электроники и младший научный сотрудник Центра квантовых технологий МГУ Кирилл Охлопков. — С помощью совмещения двух экспериментальных методик (микроскопии генерации третьей оптической гармоники и конфокальной микроскопии) было показано, что при изменении расстояния между наночастицей и волноводом оптическая связь этих наноструктур влияет на условия возбуждения магнитного дипольного резонанса в наночастице, что приводит к заметной модуляции сигнала третьей оптической гармоники от наночастицы. Экспериментально детектируемое изменение сигнала третьей гармоники при этом достигало заметной величины — 4,5 раза. Также методами численного моделирования было продемонстрировано, что наночастица, в свою очередь, тоже влияет на излучение, распространяющееся по такому волноводу».

Таким образом, ученые выявили как влияние волновода на время жизни магнитного дипольного резонанса наночастицы, так и влияние близости наночастицы на распространяющееся по волноводу излучение.