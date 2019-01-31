Предложен способ разделения воды и урана

Уран в воде — элемент явно лишний. Он ценен для энергетики, физики и производства боеприпасов, а для человеческого организма он ядовит. Поэтому немудрено, что ученые ищут дешевые способы извлечь уран из воды, чтобы потом применять его там, где он нужен.

Ученые Дальневосточного федерального университета и Дальневосточного отделения РАН разработали новый сорбент, извлекающий из воды до 95% растворенных в ней соединений урана, цитирует РИА Новости сообщение университета.

"Созданный материал способен концентрировать опасное радиоактивное вещество и легко отделять его от очищаемого раствора. Полученный сорбент представляет собой композит из пористых железооксидных систем, содержащих наноразмерное железо", — говорится в сообщении.

По словам научного сотрудника лаборатории ядерных технологий Школы естественных наук ДВФУ Евгения Папынова, новый способ повышает эффективность очистки водных растворов от урана и отделения осадка от очищаемого раствора.

Новый сорбент предлагается использовать в типовых стационарных установках для подготовки промышленной и бытовой воды, а также для очистки радиоактивно загрязненных природных, сточных и морских вод. Сорбент вводят в водную среду в соотношении 1:100. Процесс очистки проходит при комнатной температуре от 3 до 48 часов, после чего воду фильтруют, а осадок — извлекают.