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Предложен способ разделения воды и урана 

Популярная механика + ещё 4 42 минуты назад
Фото: Популярная механика
Уран в воде — элемент явно лишний. Он ценен для энергетики, физики и производства боеприпасов, а для человеческого организма он ядовит. Поэтому немудрено, что ученые ищут дешевые способы извлечь уран из воды, чтобы потом применять его там, где он нужен.
Ученые Дальневосточного федерального университета и Дальневосточного отделения РАН разработали новый сорбент, извлекающий из воды до 95% растворенных в ней соединений урана, цитирует РИА Новости сообщение университета.
"Созданный материал способен концентрировать опасное радиоактивное вещество и легко отделять его от очищаемого раствора. Полученный сорбент представляет собой композит из пористых железооксидных систем, содержащих наноразмерное железо", — говорится в сообщении.
По словам научного сотрудника лаборатории ядерных технологий Школы естественных наук ДВФУ Евгения Папынова, новый способ повышает эффективность очистки водных растворов от урана и отделения осадка от очищаемого раствора.
Новый сорбент предлагается использовать в типовых стационарных установках для подготовки промышленной и бытовой воды, а также для очистки радиоактивно загрязненных природных, сточных и морских вод. Сорбент вводят в водную среду в соотношении 1:100. Процесс очистки проходит при комнатной температуре от 3 до 48 часов, после чего воду фильтруют, а осадок — извлекают.
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Технологии , Наука и техника , РАН , РИА Новости
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