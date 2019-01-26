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Российские специалисты занялись угрозами из космоса 

Вести.Ru + ещё 6 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
РАН и госкорпорация "Роскосмос" начали разрабатывать программу по противодействию космическим угрозам, так называемую систему планетарной защиты для предотвращения столкновений Земли с астероидами и ядрами комет.
В сфере притяжения Земли ежегодно пролетает около 150 объектов.
Однако госкорпорация сообщила твитом, что наибольшая угроза для жителей Земли — это не небесные тела, а космический мусор на околоземной орбите.
На первом этапе создания системы "Цитадель-1" планируется применять межконтинентальные баллистические ракеты РС-20 "Воевода".
Также в планах — детальные исследования планетофизических характеристик этих небесных тел, для чего будут использованы малые космические аппараты, для запуска которых могут использоваться дешевые и эффективные ракеты-носители типа "Днепр", дооснащенные разгонными блоками типа "Бриз-КМ" или "Лифт".
Авторы проекта предлагают не изучать астероиды, но наносить по ним высокоскоростные удары для изучения характеристик и физических процессов, передает "Интерфакс".
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Технологии , Наука и техника , Роскосмос , РАН , Интерфакс
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