Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые разработали технологию переработки рыбы для баз на Марсе и Луне 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: Роскосмос/Сергей Рязанский
Красноярские ученые разработали технологию переработки рыбных костей, чешуи и внутренностей, которая станет одним из звеньев замкнутой системы жизнеобеспечения человека в космосе, сообщает пресс-служба Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН.
"Ученые федерального исследовательского центра Красноярский научный центр СО РАН разработали технологию переработки рыбных отходов для приготовления питательного раствора при выращивании растений. Технология станет одним из звеньев будущей замкнутой системы жизнеобеспечения человека в космосе. Результаты исследования опубликованы в журнале Life Sciences in Space Research", — говорится в сообщении.
Исследователи сообщили, что система является прообразом лунной или марсианской базы. В результате жизнедеятельности растений, выращиваемых на минерализованных выделениях человека и других органических отходах, производится пища, восстанавливаются кислород и питьевая вода. Такой подход позволяет сделать базы на других планетах менее зависимыми от поставок продовольствия и более дешевыми.
Ученые использовали для опытов отходы карася, однако в дальнейшем предполагают подключить и другие типы отходов — упаковку и санитарно-гигиенические материалы. Отмечается, что работы выполняются в рамках госзадания по программе фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы.
Последние новости
Захарова ответила Чубайсу о его "экономических достижениях" Длительность новогодних каникул предложили сократить Власти Таганрога выделили многодетной семье пособие в 47,5 рубля
Комментарии
Технологии , Наука , Наука и техника , РАН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США подарили победу РФ без единого выстрела301
ЧП в Черном море: Возникли новые сложности1
В Киеве признались в «позорном провале» Украины99
Раскрыта главная проблема отношений США и РФ11
Виторган разбил нос Богомолову30
Видео
00:11
10 человек погибло на пожаре в Керченском проливе
Происшествия Пожары
05:12
WhatsApp вводит ограничения для пользователей
Наука и техника Интернет
00:34
«Измены и недоверие»: сын Елены Яковлевой разводится
Шоу-бизнес Статьи
00:36
«Моя вина неоспорима. Не предвидел шторм»
Происшествия Статьи
01:15
У обвиняемого в изнасиловании дознавательницы нашли опухоль
Происшествия
01:16
Абэ сделает Путину предложение, которое расстроит японцев
Политика Статьи
00:57
Спор о бедности: Захарова ответила Чубайсу
Политика Статьи
02:35
Белорусы захотели выгнать посла РФ из-за задержания Рыбки
В мире
02:54
Израиль смог справиться с «Панцирем»
Оружие Армия
03:33
Как Кокорин оскорбил россиян и другие события дня
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение