Евросоюз подключит автомобили к интернету

Еврокомиссия предоставит субсидию в размере 2 млрд евро для поддержки исследовательских проектов в интернете вещей, связанных с новыми поколениями машин

Деньги на исследования поступят из французского, немецкого, итальянского и британского (да-да, Великобритания пока еще член ЕС ) бюджета. Кроме того, в проекте будут участвовать 29 частных компаний. Если проект будет развиваться согласно существующему плану, четыре страны вложат еще 6 млрд евро частных инвестиций. Это совершенно логично, так как за умными устройствами будущее, объясняет директор Vector Market Research Дмитрий Чумаков

«Автомобили, холодильники и микроволновые печи имеет смысл подключать к интернету для того, чтобы человек затрачивал меньше усилий для решения задач. С развитием технологии автопилота человеку надо будет чем-то заниматься в процессе передвижения. Это и есть наиболее ожидаемая задача, которую человек будет решать во время транспортировки».

Одна из основных задач проекта Еврокомиссии — создание автономных автомобилей, которые будут передвигаться без участия человека. Как утверждается, это должно принести значительную выгоду всему ЕС. При этом значительное внимание должно быть уделено вопросам безопасности. На законодательном уровне требования по безопасности интернета вещей существуют только в Калифорнии, где все производители обязаны поддерживать ее минимальный уровень.

Международная голландская компания Gemalto, специализирующаяся на производстве SIM-карт и цифровой безопасности, объявила, что на сегодняшний день только половина (48%) компаний могут определить, были ли взломаны такие устройства IoT.

«С увеличением количества объектов IoT вызывает большую тревогу, что компании все еще не могут обнаружить уязвимости», — заявил технический директор Gemalto Джейсон Харт.

Что касается так называемого «промышленного интернета вещей», ситуация несколько иная, считает заместитель главного конструктора московского завода «Физприбор» Евгений Андропов:

«Устройства IoT, которые выходят в интернет, но не управляются непосредственно пользователями, а работают автоматически вроде системы «умный дом», как правило, хуже защищены. Зачастую там не меняют заводскую пару логин/пароль. Что касается промышленного интернета вещей (я могу говорить о ядерных объектах), там изначально разработчики и тестировщики устройств серьезно относятся к информационной безопасности. Другое дело, что само количество устройств растет».

Согласно исследованию голландской компании Gemalto, расходы на безопасность интернета вещей неуклонно растут. Но не очень быстро. Вложение компаний в защиту увеличились с 11% бюджета в 2018 году до 13% на начало 2019 года.