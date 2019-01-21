Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белорусы захотели выгнать посла РФ из-за задержания Рыбки
Белорусы захотели выгнать посла РФ из-за задержания Рыбки

Евросоюз подключит автомобили к интернету 

BFM.RU 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Еврокомиссия предоставит субсидию в размере 2 млрд евро для поддержки исследовательских проектов в интернете вещей, связанных с новыми поколениями машин
Деньги на исследования поступят из французского, немецкого, итальянского и британского (да-да, Великобритания пока еще член ЕС) бюджета. Кроме того, в проекте будут участвовать 29 частных компаний. Если проект будет развиваться согласно существующему плану, четыре страны вложат еще 6 млрд евро частных инвестиций. Это совершенно логично, так как за умными устройствами будущее, объясняет директор Vector Market Research Дмитрий Чумаков:
«Автомобили, холодильники и микроволновые печи имеет смысл подключать к интернету для того, чтобы человек затрачивал меньше усилий для решения задач. С развитием технологии автопилота человеку надо будет чем-то заниматься в процессе передвижения. Это и есть наиболее ожидаемая задача, которую человек будет решать во время транспортировки».
Одна из основных задач проекта Еврокомиссии — создание автономных автомобилей, которые будут передвигаться без участия человека. Как утверждается, это должно принести значительную выгоду всему ЕС. При этом значительное внимание должно быть уделено вопросам безопасности. На законодательном уровне требования по безопасности интернета вещей существуют только в Калифорнии, где все производители обязаны поддерживать ее минимальный уровень.
Международная голландская компания Gemalto, специализирующаяся на производстве SIM-карт и цифровой безопасности, объявила, что на сегодняшний день только половина (48%) компаний могут определить, были ли взломаны такие устройства IoT.
«С увеличением количества объектов IoT вызывает большую тревогу, что компании все еще не могут обнаружить уязвимости», — заявил технический директор Gemalto Джейсон Харт.
Что касается так называемого «промышленного интернета вещей», ситуация несколько иная, считает заместитель главного конструктора московского завода «Физприбор» Евгений Андропов:
«Устройства IoT, которые выходят в интернет, но не управляются непосредственно пользователями, а работают автоматически вроде системы «умный дом», как правило, хуже защищены. Зачастую там не меняют заводскую пару логин/пароль. Что касается промышленного интернета вещей (я могу говорить о ядерных объектах), там изначально разработчики и тестировщики устройств серьезно относятся к информационной безопасности. Другое дело, что само количество устройств растет».
Согласно исследованию голландской компании Gemalto, расходы на безопасность интернета вещей неуклонно растут. Но не очень быстро. Вложение компаний в защиту увеличились с 11% бюджета в 2018 году до 13% на начало 2019 года.
BFM.RU: последние новости
WhatsApp ограничил пересылку сообщений по всему миру ЕС ввел санкции против главы ГРУ из-за отравления Скрипалей Власти Таганрога объяснили размер пособия в 47,5 рубля
Комментарии5
Технологии , Статьи , Дмитрий Чумаков , ЕС , Еврокомиссия , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС ввел санкции из-за Скрипалей166
WhatsApp вводит ограничения для пользователей25
Захарова вновь ответила Чубайсу236
«Подожгла малышей»: мать-убийца отправится под суд10
Белорусы захотели выгнать посла РФ из-за задержания Рыбки47
Видео
01:03
«Озверевший» F-35 сбросил сразу пять авиабомб
Армия Оружие
00:52
«На Западе латышей не ждут»: Паулс о надеждах на Россию
Шоу-бизнес Статьи
00:59
Саперы РБ испытали новые защитные костюмы «Сокол»
Армия
00:51
Чубайс резко ответил Захаровой
Политика
00:42
Все по закону: почему семье выплатили пособие в 50 рублей
Общество Статьи
00:47
«Дональду Куку» предсказали быструю гибель в Черном море
Армия
07:20
ЕС ввел санкции из-за Скрипалей
Политика В мире
01:11
Испытания США российского «Тора» показали на видео
Армия Оружие
00:42
Получившая жалкое пособие женщина сделала заявление
Общество
00:46
Морпеха с реактивным ранцем сняли на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение