Новая гравитационная антенна готовится вступить в строй

Ученые провели первые испытания японской гравитационной антенны KAGRA. Результаты указывают, что установка будет готова приступить к полноценным наблюдениям в этом году. Препринт опубликован на сервере arXiv.org.

Гравитационные антенны — это научные приборы, созданные для регистрации гравитационных волн. Это явление, предсказанное общей теорией относительно Альберта Эйнштейна , представляет собой колебания пространства-времени. Заметные сигналы подобной природы могут породить только самые интенсивные гравитационные события во Вселенной, такие как слияния черных дыр. На данный момент на Земле работают три гравитационные антенны — пара LIGO в США и VIRGO в Италии. Дополнительные детекторы на данный момент очень востребованы, так как только одновременные наблюдения из разных мест позволяют точно определить направление на источник.

Новая антенна KAGRA в целом устроено подобно трем другим: это L-образный туннель, в каждом из трехкилометровых плеч которого между зеркалами движется лазерный луч. В центре находится интерферометр, который может точно определять сдвиги фаз между путешествующими в разных направлениях лучами. Проходящая гравитационная волна по-разному искажает путь в разных плечах, что фиксируется по изменении интерференционной картины.

KAGRA также будет использовать и новые технологические решения, в частности, глубокое охлаждение зеркал до 20 кельвинов. Новая статья посвящена результатам первых тестов с охлаждением одного из четырех зеркал до расчетной температуры. Также новая антенна расположена на глубине более 200 метров под землей, благодаря чему она испытывает меньше сейсмических шумов на низких частотах и в целом более стабильна.