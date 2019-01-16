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Отец дознавательницы из Уфы открестился от дочери

Поломки спутников России оказались необъяснимы 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
«Роскосмос» часто не имеет точных данных о причинах выхода из строя собственных космических аппаратов, заявил РИА Новости представитель госкорпорации Юрий Макаров.
«Когда у нас выходят из строя спутники, мы зачастую не знаем причин этого. Говорим о тяжелых заряженных частицах, космических лучах, воздействии техногенных объектов, иногда говорим о преднамеренном воздействии на космические аппараты, но точную причину не знаем», — сказал специалист.
По его словам, для получения точных сведений о причинах выхода из строя космической техники необходима система мониторинга космического пространства. «В настоящее время такой мощной системой мониторинга обладают только США», — отметил Макаров.
Между тем, по мнению представителя госкорпорации, российская система контроля космического пространства достигла паритета с американской. «Пять лет назад картина была совершенно другая», — добавил Макаров.
В январе директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк заявил, что на околоземной орбите располагаются всего два крупных российских научных спутника, однако оба они не являются полноценно функционирующими.
Ранее в том же месяце пропала связь с орбитальным радиотелескопом «Спектр-Р». Причиной неполадок называется отказ последнего работающего (третьего) комплекта приемо-передающих устройств.
В декабре 2018 года российские эксперты в области материаловедения заявили, что установить точное происхождение отверстия в обшивке пилотируемого корабля «Союз МС-09» практически невозможно. В том же месяце летчик-космонавт Сергей Волков сообщил, что причина нештатной работы пирозамков в российских «Союзе ТМА-10» и «Союзе ТМА-11», из-за которой данные пилотируемые космические корабли в апреле и октябре 2008 года, соответственно, совершили спуски по неуправляемым баллистическим траекториям, до сих пор неизвестна.
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Технологии , Наука и техника , Сергей Волков , Юрий Макаров , МГУ , Роскосмос , РИА Новости
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