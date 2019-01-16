Поломки спутников России оказались необъяснимы

«Когда у нас выходят из строя спутники, мы зачастую не знаем причин этого. Говорим о тяжелых заряженных частицах, космических лучах, воздействии техногенных объектов, иногда говорим о преднамеренном воздействии на космические аппараты, но точную причину не знаем», — сказал специалист.

По его словам, для получения точных сведений о причинах выхода из строя космической техники необходима система мониторинга космического пространства. «В настоящее время такой мощной системой мониторинга обладают только США», — отметил Макаров.

Между тем, по мнению представителя госкорпорации, российская система контроля космического пространства достигла паритета с американской. «Пять лет назад картина была совершенно другая», — добавил Макаров.

В январе директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк заявил, что на околоземной орбите располагаются всего два крупных российских научных спутника, однако оба они не являются полноценно функционирующими.

Ранее в том же месяце пропала связь с орбитальным радиотелескопом «Спектр-Р». Причиной неполадок называется отказ последнего работающего (третьего) комплекта приемо-передающих устройств.