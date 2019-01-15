Мыши с МКС помогут НАСА выяснить, стареют ли быстрее люди в космосе

Ученые НАСА приступили к изучению тканей мышей, вернувшихся на Землю после месячной "командировки" на борту МКС. Это поможет понять, быстрее ли стареет человек при жизни в невесомости, рассказывает пресс-служба Центра космических полетов НАСА имени Джонсона.

"Длительная жизнь в космосе действительно особым образом влияет на работу тела, однако как именно она его меняет, мы пока не знаем. Одной из наших главных задач была проверка того, действительно ли этот процесс похож на ускоренное старение", — рассказывает Майкл Робертс (Michael Roberts), руководитель эксперимента из Национальной лаборатории США в Мельбурне (США).

В последние годы медики активно изучают последствия длительного пребывания в космосе для организма человека. Большая часть таких исследований проводилась или на борту американских "шаттлов", или непосредственно на МКС, а также на борту ряда российских "биоспутников". Ученым удалось раскрыть целый ряд угроз для здоровья будущих марсианских колонистов или исследователей дальнего космоса.

Так, эксперименты на мушках-дрозофилах показали, что длительная жизнь в невесомости приводит к ослаблению врожденного иммунитета и делает насекомых уязвимыми для грибков, а также нарушает считываемость целого ряда генов.

Кроме того, невесомость ускоряет старение костного мозга, вызывает проблемы со зрением, ослабляет мускулы и ухудшает состояние костей, а длительная бомбардировка головного мозга космическими лучами необратимо снижает IQ.

С другой стороны, наблюдения за здоровьем двух американских астронавтов, братьев-близнецов Скотта и Марка Келли , показывают, что клетки командира станции необъяснимым образом перестали стареть во время пребывания в космосе. Вдобавок, некоторые растения и микробы растут в невесомости лучше, чем на Земле. Все это усложняет оценку того, опасен ли открытый космос для человека или нет.

Робертс и его коллеги обратили внимание на то, что многие "космические" изменения в работе организма человека, в том числе уменьшение плотности костей и ухудшение иммунитета, были очень похожи на то, что происходит с нами при наступлении старости.

Руководствуясь этой идеей, они предложили НАСА провести необычный эксперимент — отправить на борт станции несколько партий молодых и пожилых мышей с практически идентичной ДНК, и проследить за тем, как 30 и 60 дней жизни на МКС повлияют на их здоровье.

После фальстарта, связанного с заплесневелым кормом, грызуны были успешно запущены в космос в начале декабря прошлого года, и в понедельник первые две партии мышей вернулись на Землю на борту грузового корабля Dragon.

В ближайшее время Робертс и его коллеги детально изучат их состояние, препарируют часть грызунов и затем сравнят полученные данные с тем, как будут выглядеть их сородичи, оставшиеся на МКС еще на месяц. Как надеются ученые, сравнение пожилых и молодых мышей поможет им понять, действительно ли жизнь в космосе ускоряет старение или же это не так.