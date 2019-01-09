Главная камера «Хаббла» временно вышла из строя, заявили в НАСА

Широкоугольная камера WFC3, главный научный инструмент орбитальной обсерватории "Хаббл", перестала работать из-за пока невыясненной "аппаратной ошибки". Специалисты НАСА работают над восстановлением ее работы, сообщает сайт агентства.

"Это происшествие напоминает нам о двух главных особенностях изучения космоса. Во-первых, "Хаббл" и другие космические аппараты работают так долго только благодаря блестящей команде инженеров. Во-вторых, все компоненты имеют ограниченный срок жизни, поэтому проблемы в их работе неизбежно должны возникать", — прокомментировал поломку Томас Цурбухен (Thomas Zurbuchen), глава научного подразделения НАСА.

Несмотря на почтенный возраст "Хаббла" — он работает в космосе уже почти 29 лет, камера WFC3 была установлена там относительно недавно. Она появилась на его борту почти десять лет назад, когда члены экипажа шаттла "Атлантис" провели последнее обновление всех инструментов и сервисных блоков телескопа.

Установка этой камеры увеличила разрешающую способность "Хаббла", его чувствительность и "глубину" зрения в десятки раз в инфракрасном, оптическом и ультрафиолетовом диапазоне. Это позволило обсерватории получить тысячи сверхчетких фотографий объектов в нашей Галактике и в дальнем космосе.

К примеру, WFC3 помогла ученым найти в 2011 и 2012 годах два ранее неизвестных спутника Плутона, Цербер и Стикс. Они были невидимы для ее предшественницы, камеры WFPC2, а также других обсерваторий Земли. Вдобавок, "Хаббл" помог другим телескопам открыть несколько близлежащих экзопланет и изучить состав их атмосферы.

Эта поломка стала второй серьезной неполадкой в работе телескопа-ветерана за последний год. В октябре 2018 года "Хаббл" временно перешел в безопасный режим работы из-за сбоя в работе системы его ориентации. Один из трех гироскопов, помогающих телескопу "смотреть" в одном направлении, вышел из строя.

В обычной ситуации это не было бы проблемой, однако неполадки были найдены и в работе резервного гироскопа. Через несколько недель экспериментов инженерам НАСА удалось выяснить, с чем были связаны проблемы в его работе, и обойти их.

Все эти проблемы в очередной раз остро поставили вопрос того, когда будет запущена "официальная" замена "Хаббла", космическая обсерватория "Джеймс Уэбб", и будет ли его пуск удачным, учитывая огромную массу, сложность и историю этой миссии.

Этот аппарат должен был быть отправлен в космос еще в 2014 году, однако задержки в сборке телескопа и непредвиденные проблемы отодвинули эту дату как минимум до 2021 года. Как отметил Алан Стерн, руководитель миссии New Horizons, ему часто снится один и тот же кошмар — неполадки при выходе "Джеймса Уэбба" на орбиту или взрыв ракеты на стартовой площадке.