Война машин: Tesla сбила российского робота?

Автомобиль Tesla сбил российского робота Promobot. Видеоролик был якобы сделан в Лас-Вегасе, где сейчас проходит выставка электроники CES.

На видео видно, что робот компании Promobot стоит на плохо освещенной аллее между пальм, мимо него проезжает Tesla, после чего он заваливается на бок. По версии производителя, робот отстал от группы инженеров во время транспортировки.

Согласно пресс-релизу Promobot, робот перенес непоправимый ущерб и вряд ли будет восстановлен. Более того, компания приводит комментарий якобы владельца Tesla, который во время аварии якобы тестировал режим полностью автономного вождения. Тот утверждает, что автомобиль не отреагировал на робота на дороге.

В некоторых западных изданиях появились статьи о том, что автономного режима у Tesla нет, а робота просто потянули за веревочку.

Сооснователь Promobot Алексей Южаков в интервью Business FM отрицает, что видео постановочное:

— Упал ли робот за веревочку? Нет. Произошел ли инцидент с Tesla? Да. Давайте, чтобы мы с вами предметно обсуждали: кто у нас эксперт в робототехнике, кто говорит, что выглядит странно?

— Тут довольно длинный список: российские и западные издания.

— Кто конкретно?

— Например, автор портала Electrek Фред Ламберт пишет о том, что компания, которая предоставляет робота…

— Нет такого эксперта. В сообществе робототехники такого эксперта нет.

— Хорошо. Главное, что вы отказываетесь назвать инцидент постановочным.

— У нас произошел инцидент с Tesla, это правда. Если нужен какой-то развернутый комментарий, пожалуйста, наша PR-служба ответит.

За последние несколько лет роботы компании Promobot дважды якобы сбегали с тестового полигона в Перми, а один раз даже спас ребенка от падения металлического шкафа, вовремя подняв руку-манипулятор. Видеозаписи всех инцидентов доступны на YouTube-канале компании, каждый раз съемка сделана будто бы случайным прохожим или камерой наблюдения.

Компания Promobot известна в сообществе именно такими акциями, рассказывает глава венчурного фонда Alpha Robotics и гендиректор Alpha Smart Systems Владимир Белый:

«Компания Promobot изначально занималась пиаром, она из этого выросла. Соответственно, по всем их инфоповодам очевидно, что это просто маркетинг, иногда продуманный, иногда — нет. Если люди его считают дешевым, наверное, людям виднее. Об автомобилях Tesla очень многие любят писать, о роботах — тоже. Создаются инфоповоды, зарабатываются баллы. Просто посмотрите историю компании по пиару, все будет понятно. Насчет веревочек ничего не буду говорить. Я там не был, свечку не держал. Сам факт — это очевидная постановка, это устройство априори само не может передвигаться, думать и принимать какие-то решения. Tesla, в принципе, тоже распознает все препятствия. Даже если бы там появился кусок трубы, Tesla бы его распознала и объехала».

Портал Wired связался с полицией Лас-Вегаса, где вовсе не слышали об инциденте, хотя в компании Promobot утверждали, что на месте работали правоохранительные органы

Наконец, у Tesla нет полностью автономного режима, о котором говорится в пресс-релизе Promobot. Функция Full Self-Driving действительно продавалась с новыми автомобилями, но только в виде предзаказа, говорит исполнительный директор «Общества защиты интернета», IT-эксперт Михаил Климарев:

«Ролик явно постановочный. Promobot — выставочный экземпляр, который предназначен для того, чтобы ездить по ровному полу. Тут он находится на улице, на темной дороге. Как он туда попал, совершенно непонятно. У данного робота нет мощных колес, которые могли бы передвигаться по дороге. Видно, что от удара этот робот летит в противоположную сторону. По законам физики, он должен был полететь по движению автомобиля, а тут отлетает в обратную сторону. В конце концов, там просто видно веревочку, за которую этого робота дернули. Главное, что у автомобиля Tesla нет до сих пор автопилота, потому что в США пока запрещены полностью автоматизированные автомобили, там в любом случае сидел водитель. По сути, они вытащили экземпляр на плохо освещенную дорогу и спровоцировали ДТП».

Несмотря на вероятность того, что случай с российским роботом был постановкой, аварии с участием автономных машин случаются. Весной прошлого года первый такой инцидент стал фатальным: самоуправляемый Uber насмерть сбил бездомную женщину в Аризоне.