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Индия запустит космическую станцию к Солнцу 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: NASA/Instagram.com/Global Look Press
Индийская организация космических исследований намерена запустить в 2020 году космическую станцию Aditya-L1 по исследованию Солнца. Главная цель экспедиции — изучение солнечной короны, хромосферы и солнечного излучения в различных спектрах.
Планируется, что аппарат будет выведен на гало-орбиту в район точки Лагранжа L1 системы Солнце — Земля на расстоянии примерно 1,5 млн километров от Земли. В этой точке автоматическая станция может находиться неподвижно относительно Земли и Солнца, здесь никогда не бывает солнечных затмений, можно беспрепятственно наблюдать за светилом и фиксировать солнечное излучение, сообщает новостной портал OneIndia.
В подготовке этой миссии также принимают участие Индийский институт астрофизики в Бангалоре, Университетский центр астрономии и астрофизики в Пуне, другие научные центры страны и ряд частных компаний.
Ранее News.ru писал о том, что Индия собралась впервые отправить в космос человека. Первую собственную пилотируемую миссию страна собирается провести к 2022 году. А в феврале Индийская организация космических исследований начала проектировать и готовить к отправке на орбиту Земли новую астрономическую обсерваторию AstroSat-2.
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Технологии , Наука , Наука и техника , Индия
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