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Российские ученые заявили об опасности лунной пыли 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Фото: © Depositphotos / kevron2002
Российские ученые рассчитывают исследовать лунную пыль на предмет ее опасности для человека, сообщил замдиректора Института медикобиологических проблем (ИМБП) РАН Владимир Сычев.
«Пыль имеет структуру «ежика», который, если попадает в легкие, не будет выводиться. Это очень опасно. Лунную пыль надо исследовать с точки зрения безопасности», — сказал он, передает ТАСС.
По словам Сычева, при реализации миссии «Луна-Грунт», запланированной на 2025 год, ученые рассчитывают получить образцы лунной пыли для исследования ее структуры, химического состава, чтобы «понять, насколько она может быть опасна».
Он также уточнил, что теоретически лунный грунт можно использовать для создания оранжерей на лунных базах, но пока этот вопрос не прорабатывается ввиду отсутствия достаточного количества грунта и его малой изученности.
«Луна — 28» — часть российской программы по исследованию Луны. Отправка станции к спутнику Земли планируется после 2025 года. До нее будут отправлены «Луна — 25» (посадочный аппарат в 2021 году), орбитальный аппарат «Луна — 26» в 2022 году и посадочного аппарата «Луна — 27» в 2023 году.
Последний раз отечественная станция запускалась к Луне в 1976 году. Это была советская «Луна — 24».
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Технологии , Войска , Наука и техника , Владимир Сычев , РАН , ИТАР-ТАСС
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