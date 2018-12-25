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Строящийся прототип «Звездолета» показали на фото 

Популярная механика + ещё 1 3 часа назад
Фото: SpaceX
Глава SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter фотографию, на которой показан строящийся прототип будущей системы компании. «Starship из нержавеющей стали», — подписал фотографию предприниматель.
Система, как известно, будет состоять из ракетного ускорителя Super Heavy (англ. «Супертяжелый») и космического корабля, который получил название Starship (англ. «Звездолет»). Ранее система носила название BFR (Big Falcon Rocket).
Новая система SpaceX, как ранее сообщала компания, будет предназначаться для полетов к Луне и Марсу, а также для быстрых перелетов на Земле. Такое необычное название — «Звездолет» — предполагает перелеты… к другим звездным системам: на это, как заявил Маск в Twitter, будут способны будущие версии системы. Первые испытания прототипа Starship, по словам предпринимателя, начнутся в следующем году.
Не так давно SpaceX выбрала первого туриста, который отправится при помощи новой системы в полет вокруг Луны.
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Технологии , Наука и техника , Илон Маск , SpaceX
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