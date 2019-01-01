Зонд New Horizons пролетел рядом с астероидом

Американский космический зонд New Horizons во вторник пролетел рядом с астероидом 2014 MU69 Ultima Thule на самой окраине Солнечной системы.

Максимальное сближение зонда с астероидом произошло в 0.33 по восточному времени США (8.33 мск). "В миллиарде миль позади Плутона зонд New Horizons совершил наиболее отдаленное сближение, пролетев мимо покрытого льдом древнего камня в поясе Койпера", — сообщило НАСА в Twitter.

По расчетам, расстояние между зондом и астероидом в момент максимального сближения составило всего 3,5 тысячи километров. Небесное тело из пояса Койпера стало самым дальним от Земли объектом, посещенным земным зондом. Ранее научный руководитель миссии Алан Стерн сообщал, что на камерах, установленных на аппарате, астероид будет такого же размера, как полная Луна при взгляде с Земли. При этом зонд буквально пронесется мимо Ultima Thule со скоростью 32 тысячи миль в час (51 тысяча километров в час или около 14,6 километра в секунду).

Астероид 2014 MU69 был открыт с помощью орбитального телескопа "Хаббл", об открытии было объявлено в 2014 году. В марте 2018 года НАСА по итогам интернет-голосования предварительно нарекло его Ultima Thule, что означает "Край света". Как отмечают в НАСА, до сих пор исследователям крайне мало известно об этом космическом теле, поэтому они рассчитывают больше узнать в результате полученных в ходе сближения данных. Ученые рассматривают это как "археологические раскопки Солнечной системы", рассчитывая получить данные о том, как подобные космические тела формировались, есть ли у них спутники и кольца.

New Horizons, который считается самым скоростным из когда-либо запущенных землянами космических аппаратов, был запущен в январе 2006 года. Год спустя он прошел мимо Юпитера на рекордно близком расстоянии в 2,3 миллиона километров, передав на Землю ценную информацию об атмосфере и магнитосфере планеты, а также данные о ее спутниках. После этого аппарат продолжил космическое путешествие в "спящем режиме" для сохранения возможностей находящейся на нем аппаратуры.