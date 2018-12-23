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Способ превращения меди в золото найден в Китае 

News.ru 1 час назад
Фото: Jack Kurtz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Методику изменения свойств меди до состояния, близкого к золоту, разработали изобретатели из китайской провинции Ляонин. По их словам, новый материал сможет заменить собой золото на производстве и при этом не будет представлять интереса для фальшивомонетчиков.
Авторы исследования предлагают воздействовать на медь электрически заряженным и нагретым до высокой температуры аргоном. Это придаст электронам меди высокую плотность и устойчивость, что приведет к трансформации металла и приобретению им новых свойств.
Изобретатели отмечают, что видоизмененная медь устойчива к эрозии, окислению и высоким температурам. Её, в частности, можно применять в качестве катализатора при получении спирта из угля. Сегодня для этого используются драгоценные металлы, что увеличивает затраты на производство, сообщает PlanetToday.
Ранее News.ru писал о том, что в США разработан миниатюрный имплантат для похудения. Он подключается к желудку и посылает в мозг обманные сигналы о сытости при поглощении небольшого количества пищи. Эффективность устройства была подтверждена опытами на лабораторных крысах. Создатели имплантата готовятся к его тестированию на более крупных животных.
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Технологии , Наука и техника , Китай
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