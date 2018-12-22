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Автономные марсианские роверы испытали в Сахаре 

Популярная механика + ещё 1 6 часов назад
Фото: Популярная механика
Три автономных марсианских ровера прошли испытания в пустыне Сахара.
В пустыне Сахара в Марокко прошли испытания автономные марсианские аппараты — под руководством более чем 40 инженеров. Тестирование было организовано немецким центром DFKI Robotics Innovation Centre; роботы были разработаны для тестов автономной навигации и других космических технологий, которые могут быть использованы в будущих межпланетных миссиях.
Испытания проходили на северном краю Сахары. Полевые тесты начались с того, что дрон Европейского космического агентства (ESA) совершил облет территории и составил цифровую топографическую карту. По словам специалистов, это — вместе с данными, полученными роверами, — позволит проверить алгоритмы ESA.
Отмечается, что в ходе тестов алгоритмы компьютерного зрения, участвующие в навигации роверов, с трудом справлялись с ориентированием среди песчаных дюн. Дело в том, что песчаные дюны в целом сильно внешне похожи между собой, а навигация роверов была основана как раз на различении особенностей местностей.
Как указывается, один из роверов — SherpaTT — проехал в автономном режиме 1,3 километра и сумел даже отправить сообщение главному аппарату, когда обнаружил необычные камни и собирался сделать снимки.
Дальнейшим этапом программы, как сообщается, станет орбитальная демонстрационная миссия, которая должна будет состояться в 2023 году.
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Технологии , Наука и техника , Европейское космическое агентство , Марокко
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