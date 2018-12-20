Искусственный интеллект составил новую карту США 

Вручную вести подсчет общего количество солнечных панелей, разумеется, очень неудобно. Для решения данной проблемы специалисты из Стэнфордского университета разработали систему глубокого обучения DeepSolar, предназначенную для анализа спутниковых снимков и картирования всех видимых солнечных панелей в США. В ходе работы система детектировала огромное множество таких панелей, будь то частные установки на крышах домов или установки на крупных солнечных фермах.
С работой DeepSolar, как отмечается, справилась всего за несколько недель, в то время как обычный подход мог бы потребовать годы (и в итоге данные бы уже успели устареть). На основе полученных данных власти могут более точно определять стратегии по переходу на возобновляемые источники энергии и, к примеру, отслеживать, насколько активно осуществляется переход на солнечную энергетику в том или ином регионе.
Всего DeepSolar насчитала около 1,47 миллиона солнечных панелей в США. Что неудивительно, оказалось, что наиболее высокая концентрация солнечных панелей наблюдается на юго-западе страны, в частности в Калифорнии. При помощи данных, полученных системой, была составлена карта солнечных панелей США, которая — в интерактивном виде — доступна на странице проекта.
Исследование, посвященное подсчету солнечных панелей посредством DeepSolar, было опубликована в журнале Cell, а кратко о работе сообщается в пресс-релизе на сайте Стэнфордского университета.