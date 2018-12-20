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Искусственный интеллект составил новую карту США 

Популярная механика 7 часов назад
Фото: Популярная механика
Вручную вести подсчет общего количество солнечных панелей, разумеется, очень неудобно. Для решения данной проблемы специалисты из Стэнфордского университета разработали систему глубокого обучения DeepSolar, предназначенную для анализа спутниковых снимков и картирования всех видимых солнечных панелей в США. В ходе работы система детектировала огромное множество таких панелей, будь то частные установки на крышах домов или установки на крупных солнечных фермах.
С работой DeepSolar, как отмечается, справилась всего за несколько недель, в то время как обычный подход мог бы потребовать годы (и в итоге данные бы уже успели устареть). На основе полученных данных власти могут более точно определять стратегии по переходу на возобновляемые источники энергии и, к примеру, отслеживать, насколько активно осуществляется переход на солнечную энергетику в том или ином регионе.
Всего DeepSolar насчитала около 1,47 миллиона солнечных панелей в США. Что неудивительно, оказалось, что наиболее высокая концентрация солнечных панелей наблюдается на юго-западе страны, в частности в Калифорнии. При помощи данных, полученных системой, была составлена карта солнечных панелей США, которая — в интерактивном виде — доступна на странице проекта.
Исследование, посвященное подсчету солнечных панелей посредством DeepSolar, было опубликована в журнале Cell, а кратко о работе сообщается в пресс-релизе на сайте Стэнфордского университета.
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Технологии , США
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