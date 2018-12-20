На поверхности Марса впервые установили сейсмометр

Американская автоматическая межпланетная станция Mars InSight впервые установила на Марсе сейсмометрический датчик. Об этом сообщило на своем сайте Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA ), отметив, что это первый подобный прибор, размещенный на поверхности другой планеты.

"Станция Mars InSight установила первый прибор на поверхности Марса, тем самым выполнив одну из основных задач своей миссии, — отметили в управлении. — На полученных со станции новых снимках видно, что сейсмометр на грунте".

По информации NASA, прибор Seismic Experiment for Interior Structure (SEIS) позволит ученым понять внутреннюю структуру планеты, изучив колебания грунта. Анализируя то, как сейсмические волны распространяются через геологические пласты Марса, специалисты надеются определить глубину и состав каждого из слоев.

Прибор был создан французским Национальным центром космических исследований при поддержке целого ряда мировых научных центров.

"Использовать сейсмометр на поверхности — это как приложить телефон к уху, — отметил ведущий конструктор SEIS Филипп Лоньонне из Парижского института физики Земли и Университета Париж VII им. Дени Дидро. — Мы в восторге, что у нас появилась возможность "слушать" сейсмические волны на различной глубине от поверхности Марса".

В ближайшие дни команда Mars InSight будет работать над калибровкой сейсмометра, который размещен с наклоном в несколько градусов. Первые измерения прибор сможет сделать и передать на Землю лишь после установки в правильную позицию.

26 ноября станция Mars InSight, преодолев расстояние в 480 млн км, совершила посадку на Марсе в районе экваториального нагорья Элизиум. Это примерно в 600 км от кратера Гейл, где вел исследования марсоход Curiosity. Уже через семь минут после посадки она передала на Землю первый фотоснимок. Собранные станцией данные позволят построить трехмерную модель глубинных слоев Марса и расширят представления о формировании и эволюции планет Солнечной системы.