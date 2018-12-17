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У России нашли климатическое оружие 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Китайские ученые сообщили, что Россия и Китай совместно работают над проектом ионизации атмосферы Земли в целях научных исследований. Обе страны уже провели эксперименты по нагреванию верхней части воздушной оболочки на высоте 500 километров. Газета South China Morning Post сообщает, что проект может также применяться для военных целей, хотя исследователи ничего об этом не знают.
Как пишет издание, эксперименты производились с помощью многофункционального радиокомплекса Сура, предназначенного для изучения ионосферы — оболочки с высокой плотностью свободных электронов. Он расположен возле города Васильсурска, в 150 километрах от Нижнего Новгорода. 7 июня в атмосфере над европейской частью России были вызваны электромагнитные возмущения, которые затронули площадь в 126 тысяч квадратных километров. На данном участке было в 10 раз больше отрицательно заряженных частиц, чем в окружающих регионах. 12 июня ученые добились увеличения температуры ионизированного газа более чем на сто градусов Цельсия.
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Возмущения в ионосфере были зарегистрированы научно-исследовательским спутником Zhangheng-1, предназначенным для мониторинга электромагнитных полей и волн в атмосфере. По словам китайских ученых, даже слабый пучок радиоизлучения может вызвать заметные возмущения в ионосфере. Подобное явление может наблюдаться перед землетрясениями, что делает Zhangheng-1 пригодным для предсказания стихийных бедствий.
Хотя ученые заявили, что не знают о возможном применении результатов эксперимента в военных целях, издание пишет, что возмущения в ионосфере могут нарушать спутниковую связь потенциального противника. В настоящее время Китай строит аналог российской Суры и американского HAARP, который сможет ионизировать атмосферу над Южно-Китайским морем.
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