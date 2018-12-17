НАСА может отправить «ядерного крота» для поисков жизни на Европе

Ученые НАСА задумываются о создании особой бурильной установки, оснащенной ядерным реактором, которая будет искать следы жизни в подледном океане Европы, спутнице Юпитера, и передавать эти данные на Землю. Об их планах рассказывает пресс-служба университета Иллинойса.

"Мы не знаем точной толщины ледовой оболочки Европы — она составляет, по самым разным оценкам, от двух до 30 километров. Она будет главным препятствием для любых аппаратов, которые будут искать следы жизни на Европе. Поэтому мы сфокусировались на преодолении этого ледового щита", — заявил Эндрю Домбар (Andrew Dombard) из университета Иллинойса в Чикаго (США).

Европа, один из четырех крупнейших спутников Юпитера, представляет собой океанический мир, чьи воды скрыты под многокилометровым слоем льда. Ученые считают океан Европы одним из вероятных прибежищ внеземной жизни. В последние годы астрономы выяснили, что этот океан обменивается газами и минералами со льдом на поверхности, и нашли в нем вещества, необходимые для существования микробов.

Первые возможные следы существования гейзеров на Европе были найдены еще в 2012 году. Американский астроном Лоренц Рос (Lorenz Roth) обнаружил на ультрафиолетовых фотографиях Европы, полученных при помощи "Хаббла", следы необычных "светлых пятен" в районе южного полюса планеты. Рос и его команда посчитали эти пятна извержениями гейзеров, поднимающихся на высоту в 200 километров от поверхности Европы.

Подобные открытия заставили Конгресс США значительно расширить возможные рамки следующей "флагманской" миссии НАСА, межпланетной станции "Европа-Клипер". Два года назад парламентарии предложили отправить не один, а сразу два аппарата к Европе, один из которых опустится на ее поверхность и будет искать следы жизни непосредственно в водах луны Юпитера.

Домбар и его коллеги из Исследовательского центра НАСА имени Гленна разработали одну из первых концепций второй части миссии, получившую временное имя "Европа-Лендер". Ученые задумались о том, можно ли создать достаточно легкий и долговечный аппарат, который мог бы бурить лед в произвольном направлении и достичь верхней кромки океана Европы.

Как показывают их расчеты, подобную установку можно будет создать только в том случае, если она будет оснащена или полноценным ядерным реактором, или классическим радиоизотопным источником тепла и энергии, подобным тем, который присутствует на борту марсохода Curiosity и зонда New Horizons.

Вырабатываемое ими тепло, как отмечают ученые, можно напрямую использовать для ускорения бурения и сбора образцов замороженной океанической воды Европы. По текущим планам Домбара и его команды, этот аппарат пробурит тоннель длиной около 15 километров и совершит несколько "вылазок" в воды луны Юпитера для поисков потенциальных пленок и "одеял" из микробов.

Его созданию и работе, как отмечает геолог, будут мешать две вещи — высокий уровень радиации, связанный с тем, что Европа находится на границе между "магнитным щитом" Юпитера и открытым космосом, а также сложности с работой системы связи.

Первую проблему специалисты НАСА планируют решить, упаковав электронику зонда в подобие "бункера", установленного на борту зонда Juno, изучающего Юпитер уже два года. Для связи с Землей "ядерный крот" установит на поверхности Европы радиопередатчик, с которым он будет связан при помощи оптоволокна и нескольких повторителей сигнала.

Подобный подход позволит посадочному модулю совершить не только прямое погружение к поверхности океана, но и прорыть несколько боковых тоннелей. Благодаря этому он сможет изучить частично замороженные "озера", которые, как считают ученые, могут скрываться внутри толщи льда Европы.

По текущим планам НАСА, эта миссия или ее более удачные аналоги будут отправлены к Юпитеру примерно через год после запуска "Европы-Клипера", что ориентировочно произойдет в 2023 году. Власти США еще пока не одобрили окончательную версию проекта, но выделили большие средства, около 195 миллионов долларов, на его разработку.