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Орбиту МКС скорректируют 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Орбиту МКС скорректируют несколько раз для обеспечения баллистических условий запусков пилотируемого корабля «Союз МС-12» и грузового «Прогресса МС-11»; сами запуски пройдут в 2019 году, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
«Первый из нескольких маневров по подъему высоты орбиты станции, которые будут проводиться грузовым кораблем «Прогресс МС-10», намечается на 27 декабря. Двигатели «грузовика» запустятся в 05.50 мск и проработают 340 секунд. В результате скорость МКС увеличится на 0,68 м/с, а средняя высота ее орбиты повысится на 1,2 км», — сказал собеседник РИА «Новости».
Он добавил, что следующая коррекция планируется на 17 января 2019 года.
«Потом будет еще несколько маневров, основная цель которых подготовить орбиту МКС, необходимую для запусков кораблей «Союз МС-12» 1 марта и «Прогресса МС-11» 28 марта», — пояснил источник.
Маневры по корректировке орбиты будут началом операции по постепенному подъему средней высоты орбиты МКС на 15 километров перед очередным циклом солнечной активности, сказал собеседник. По его словам, операция будет длиться на протяжении всего 2019 года.
В июле среднюю высоту орбиты полета МКС впервые скорректировали с помощью американского космического корабля Cygnus.
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