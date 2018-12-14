«Яндекс» объяснил ошибку, связанную со «смертью» Порошенко

В поисковой системе «Яндекс» была замечена странная ошибка — при запросе « Петр Порошенко » система сообщала, что украинский президент скончался во вторник 11 декабря в возрасте 53 лет. После того, как на промах обратили внимание в СМИ и социальных сетях, ошибочная информация была удалена.

Виновата «Википедия»

14 декабря пользователи социальных сетей заметили ошибку в поисковой выдаче «Яндекса» — если ввести в поиск слова «Петр Порошенко», система утверждает, что украинский президент скончался. При этом датой смерти политика называется вторник, 11 декабря 2018 года.

Как оказалось, Порошенко жив и здоров, а в алгоритм «Яндекса» закралась ошибка. После ряда публикаций в СМИ информация о смерти Порошенко оперативно исчезла из поисковой выдачи.

Как оказалось, причиной фейка стала отредактированная статья об украинском лидере в «Википедии» — как известно, материалы свободной энциклопедии может править любой желающий.

«Данные для построения карточек объектного ответа в поиске «Яндекс» берет из открытых источников. В данном случае ошибка произошла из-за изменений на сайте англоязычной «Википедии». Как только ошибка была обнаружена, в Поиске обновились данные. На эту минуту ни в «Википедии», ни в карточке ответа нет ничего о датах смерти», — пояснили корреспонденту «Газеты.Ru» в пресс-службе «Яндекса».

Яндекс

Пропал с радаров

В августе 2017 года у «Яндекса» случился еще один странный сбой в системе — с «Яндекс. Карт» неожиданно исчез остров Сахалин.

Сообщалось, что Сахалин отображался на карте на максимальном отдалении (3000 км), пропадал при небольшом увеличении (1000, 600 и 200 км) и потом снова оказывался на месте при дальнейшем приближении.

Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе компании, причиной «пропажи» целого острова стал технический сбой.

«Яндекс. Карты» обновляются почти каждый день: появляются новые дороги, дома, скверы и множество других объектов. Всего таких обновлений каждый месяц происходит больше одного миллиона», — заявили представители «Яндекса», добавив, что подобные ошибки в работе сервиса встречаются достаточно редко.

Не очень умный помощник

Фейковые новости о смерти знаменитостях случаются с завидной регулярностью. Так, например, в 2017 году голосовой помощник Siri, встроенный в iPhone, рассказала о смерти популярного актера Джона Траволты , который якобы скончался в 2009 году.

Как выяснилось позднее, ошибка, по которой система «похоронила» Траволту, вызвана неправильным истолкованием программой новостных сообщений о гибели сына актера Джеффа, который погиб 3 января 2009 года.

Так как Siri также берет информацию из открытых источников, пользователям обычно не составляет труда обмануть искусственный интеллект, предоставив ей недостоверную информацию в качестве правды. Ранее «умный» помощник от Apple в течение неопределенного времени выдавал песню пуэрториканского музыканту Луиса Фонси «Despacito» за национальный гимн Болгарии.

При этом причину этой музыкальной подмены не выяснили до сих пор — ни в «Википедии», ни в Google не было найдено никакой связи между Болгарией и «Despacito».

Американский идиот

В этом году из-за ошибки в алгоритмах была замечена другая странная закономерность — при запросе «idiot» [рус. «идиот»] поисковая система Google демонстрировала большое количество фотографий нынешнего президента США Дональда Трампа . На текущий момент количество снимков американского лидера по данному запросу сократилось, но они до сих пор присутствуют в выдаче.

В этом сбое виноваты сами пользователи — некие активисты провели скоординированную атаку и опубликовали огромное количество постов и новостей, содержащих в себе слова «идиот» и «Трамп». Многие зарубежные СМИ растиражировали эту историю, из-за чего в сети появилось еще больше страниц, на которых слова «идиот» и «Трамп» находятся в опасной близости.

Подобные кампании в интернете называются «Google-бомбинг», или «поисковая бомба». Сама компания признает, что иногда поисковая система в своей выдаче демонстрирует нерелевантные результаты, но сама техкомпания к продвижению той или иной «бомбы» отношения не имеет.