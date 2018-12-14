Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поверхность Цереры богата углеродом 

Реальный мир космоса 1 час назад
Фото: Реальный мир космоса
Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Nature Astronomy, поверхность карликовой планеты Церера может содержать концентрацию углерода в несколько раз превышающую концентрацию в наиболее богатых примитивных метеоритах, обнаруженных на Земле.
Считается, что Церера возникла около 4,6 миллиардов лет назад, на заре Солнечной системы.
Данные космического корабля НАСА Dawn ранее выявили присутствие воды и других летучих веществ, таких как аммоний, полученных из аммиака. А теперь к ним присоединяется и высокая концентрация углерода.
Эта набор предполагает, что Церера образовалась в холодной среде, возможно, за пределами орбиты Юпитера.
«Благодаря этим результатам Церера приобрела ключевую роль в оценке происхождения, эволюции и распространения органических видов в Солнечной системе», — сказала ведущий исследователь, доктор Симона Марчи из Юго-западного исследовательского института.
Геофизические, композиционные и столкновительные модели, основанные на данных Dawn, показали, что частично дифференцированный интерьер Цереры был изменен жидкостными процессами.
Данные Dawn также указывают на присутствие дополнительного затемняющего агента, вероятно, аморфного углерода, богатого углеродом органического материала.
Согласно новому исследованию, 50-60% верхней коры Цереры могут иметь состав, подобный примитивным углеродистым хондритным метеоритам.
«Наши результаты предполагают, что Ceres либо каким-то образом сросся с ультрауглеродистыми материалами, либо этот углерод был сосредоточен в его коре», — сказал доктор Марчи.
«Оба потенциальных сценария важны, потому что минералогический состав Цереры указывает на какое-то глобальное событие с изменением водной породы, которое может обеспечить условия, благоприятные для органической химии».
Реальный мир космоса: последние новости
Астрономы впервые сравнили сразу двадцать протопланетных дисков В ранней Вселенной обнаружена необычная галактика Ученые изучили магнитные поля силовых ускорителей космических частиц
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко сделал первое заявление после «смерти»59
Пока вы спали: Путин напомнил, что жизнь конечна420
Зачем Японии напомнили про требования Хрущева45
ЕС принял решение по керченскому инциденту585
«Русфонд» отказался списывать долг семьи Фриске40
Видео
07:25
Пока вы спали: Путин напомнил, что жизнь конечна
Общество
00:50
Путин рассказал, кто может стать президентом
Политика
08:26
Захваченный украинский моряк озвучил требования
В мире Украина
03:26
Россия отреагировала на стрельбу в Страсбурге
Политика
01:06
В Егорьевске подожгли больницу
Пожары Криминал
00:38
«Путешествие в Рождество» стартует в Москве
Новости Москвы
01:13
Неизвестные с топором обстреляли водителя в Москве
Криминал Происшествия
01:11
Полицейский поймал выпрыгнувшего из горящего дома ребенка
Пожары Происшествия
03:52
Москвичи посинеют от холода
Погода Новости Москвы
01:00
Пока вы спали: Россияне выводят наличные с карт
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение