Поверхность Цереры богата углеродом

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Nature Astronomy, поверхность карликовой планеты Церера может содержать концентрацию углерода в несколько раз превышающую концентрацию в наиболее богатых примитивных метеоритах, обнаруженных на Земле.

Считается, что Церера возникла около 4,6 миллиардов лет назад, на заре Солнечной системы.

Данные космического корабля НАСА Dawn ранее выявили присутствие воды и других летучих веществ, таких как аммоний, полученных из аммиака. А теперь к ним присоединяется и высокая концентрация углерода.

Эта набор предполагает, что Церера образовалась в холодной среде, возможно, за пределами орбиты Юпитера.

«Благодаря этим результатам Церера приобрела ключевую роль в оценке происхождения, эволюции и распространения органических видов в Солнечной системе», — сказала ведущий исследователь, доктор Симона Марчи из Юго-западного исследовательского института.

Геофизические, композиционные и столкновительные модели, основанные на данных Dawn, показали, что частично дифференцированный интерьер Цереры был изменен жидкостными процессами.

Данные Dawn также указывают на присутствие дополнительного затемняющего агента, вероятно, аморфного углерода, богатого углеродом органического материала.

Согласно новому исследованию, 50-60% верхней коры Цереры могут иметь состав, подобный примитивным углеродистым хондритным метеоритам.

«Наши результаты предполагают, что Ceres либо каким-то образом сросся с ультрауглеродистыми материалами, либо этот углерод был сосредоточен в его коре», — сказал доктор Марчи.

«Оба потенциальных сценария важны, потому что минералогический состав Цереры указывает на какое-то глобальное событие с изменением водной породы, которое может обеспечить условия, благоприятные для органической химии».