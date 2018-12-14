Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Гуччи-батюшка" раскрыл источник своего богатства
"Гуччи-батюшка" раскрыл источник своего богатства

VSS Unity достиг «американского космоса» 

Чердак + ещё 15 2 часа назад
Фото: Чердак
С помощью самолета-носителя под названием WhiteKnightTwo («БелыйРыцарьДва») космоплан Юнити достиг высоты в 13 километров, после чего отсоединился от носителя и запустил собственные ракетные двигатели, которые работали 60 секунд и разогнали аппарат до скорости 2,9 маха, то есть, превышающей скорость звука в 2,9 раза.
Смог ли «Юнити» действительно выйти в космос, однако, вопрос спорный. Космоплан достиг высоты в 82,7 км, что превышает отметку в 50 миль (80,5 км), которую правительство США считает границей между атмосферой и космосом.
Но по международным стандартам космос начинается все-таки выше — на отметке 100 км. Это граница называется «линией Кармана» и признана FAI (Fédération Aéronautique Internationale), Международной авиационной федерацией, и она же определяет верхнюю границу государств.
Можно сказать, что «Юнити» вышел в космос, не покидая пределов США.
Как пишет Washington Post, FAI готова пересмотреть свои стандарты и понизить планку. Компания Virgin Galactic, которой и принадлежит проект туристических космопланов и в частности, VSS Unity, будет только рада. Издание приводит слова исполнительного директора компании Virgin Galactic, Джорджа Уайтсайдса, который сказал: «На сегодняшний день только около 550 человек побывало в космосе. На мой взгляд, это безумно мало. Я имею в виду, 550 человек помещаются в одном самолете, если это большой самолет»
На сегодняшний день куплено уже более 600 билетов на будущие полеты «Юнити». Каждый стоит $ 250 000.
Чердак: последние новости
«Хаббл» увидел, как звезда переделывает горячий нептун в суперземлю Церера покрыта сажей Российские ученые получат топливо при помощи мела и талька
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сбежала с саммита ЕС после жесткого выступления коллег61
Киев сообщил о переброске РФ сотни Су-27 и Су-30 в Крым131
Войска ДНР готовы к войне с Украиной132
В севастопольской школе на учеников обрушился потолок
Дознавательница из Уфы вернется на службу84
Видео
07:25
Пока вы спали: Путин напомнил, что жизнь конечна
Общество
00:50
Путин рассказал, кто может стать президентом
Политика
08:26
Захваченный украинский моряк озвучил требования
В мире Украина
33:31
Денег нет, но это нормально: Кремль ответил Кадырову
Политика Статьи
03:26
Россия отреагировала на стрельбу в Страсбурге
Политика
02:59
Лукашенко объяснился за извинения перед Путиным
Политика В мире
01:06
В Егорьевске подожгли больницу
Пожары Криминал
00:06
В севастопольской школе на учеников обрушился потолок
Происшествия Пожары
00:30
Самый тяжелый БТР в мире провел пуски ПТУР
Войска Армия
00:38
«Путешествие в Рождество» стартует в Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение