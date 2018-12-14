VSS Unity достиг «американского космоса»

С помощью самолета-носителя под названием WhiteKnightTwo («БелыйРыцарьДва») космоплан Юнити достиг высоты в 13 километров, после чего отсоединился от носителя и запустил собственные ракетные двигатели, которые работали 60 секунд и разогнали аппарат до скорости 2,9 маха, то есть, превышающей скорость звука в 2,9 раза.

Смог ли «Юнити» действительно выйти в космос, однако, вопрос спорный. Космоплан достиг высоты в 82,7 км, что превышает отметку в 50 миль (80,5 км), которую правительство США считает границей между атмосферой и космосом.

Но по международным стандартам космос начинается все-таки выше — на отметке 100 км. Это граница называется «линией Кармана» и признана FAI (Fédération Aéronautique Internationale), Международной авиационной федерацией, и она же определяет верхнюю границу государств.

Можно сказать, что «Юнити» вышел в космос, не покидая пределов США.

Как пишет Washington Post , FAI готова пересмотреть свои стандарты и понизить планку. Компания Virgin Galactic, которой и принадлежит проект туристических космопланов и в частности, VSS Unity, будет только рада. Издание приводит слова исполнительного директора компании Virgin Galactic, Джорджа Уайтсайдса, который сказал: «На сегодняшний день только около 550 человек побывало в космосе. На мой взгляд, это безумно мало. Я имею в виду, 550 человек помещаются в одном самолете, если это большой самолет»

На сегодняшний день куплено уже более 600 билетов на будущие полеты «Юнити». Каждый стоит $ 250 000.