Российские ученые предложили новый способ поиска алмазов

Новый способ поиска алмазов, расположение которых нельзя определить традиционными методами, предложили российские ученые. Технология подразумевает бурение нескольких скважин и пропуск сейсмических волн между ними, сообщают "Известия"

Особенности распространения сейсмических волн укажут координаты кимберлитовых трубок. Испытать в реальных условиях новый метод планируют на тестовом кимберлитовом объекте в Западной Якутии в марте 2019 года. Почти все оборудование для исследований и программное обеспечение для обработки полученной информации сделано в России.

На первой стадии геологи пробурят скважины глубиной до 130 метров. Расстояние между скважинами составит 250 метров. Затем в одну из них поместят электроимпульсный излучатель упругих колебаний, а в другую — датчики, фиксирующие испускаемые ими волны.

"Для создания объемной модели подземного пространства измерения планируется делать на разных глубинах — пара излучатель-датчик будут перемещаться по скважинам с шагом два–четыре метра", — сказал главный геофизик Вилюйской геологоразведочной экспедиции "Алроса" Евгений Гончаров.

Скорость прохождения сейсмических колебаний через кимберлитовые трубки будет отличаться от скорости их распространения в других породах. Эта разница должна открыть расположение алмазных месторождений.

Ранее стало известно, что в России создадут батискаф для спуска на дно Марианской впадины в 2019 году. В настоящее время формируется расширенное техническое задание и ведется поиск поставщиков основных видов комплектующих и оборудования. Вторым шагом будет технический эскизный проект.