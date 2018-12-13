Из атмосферы Марса загадочно исчез весь метан: ученые недоумевают

Метан — это один из маркеров присутствия жизни, а потому астрономы уделяют его поискам особое внимание. Недавно ученые обнаружили, что в атмосфере Марса не осталось никаких следов метана — хотя еще пару лет назад они были!

Метан на Марсе пропал без вести — и теперь ученые недоумевают. Впервые следы газа (на Земле это один из «маркеров», свидетельствующих о наличии жизни) были замечены в атмосфере Красной планеты примерно два десятилетия назад. Однако сегодня исследователи сообщили, что спутник так и не обнаружил никаких признаков метана в атмосфере. Если эти данные подтвердятся — то мечта ученых о бактериях, которые извергают газ где-то в недрах планеты, может и вовсе погибнуть.

Орбитальный аппарат Mars Express впервые обнаружил намеки на метан в марсианской атмосфере в 2004 году. Однако тогда некоторые специалисты заявили, что аппаратура орбитального устройства недостаточно чувствительна для получения надежного результата. 10 лет спустя марсоход Curiosity также обнаружил следы метана (почти 7 миллиардных долей) во время исследования кратера Гейл. Еще спустя несколько лет астрономы с помощью все того же ровера вывели небольшой сезонный цикл, где пиковые показатели метана находились уже на уровне 0,7 миллиардных долей — то есть в 10 раз меньше!

Чтобы разгадать эту тайну, ЕКА в 2016 году запустило к Марсу зонд TGО. Он оснащен двумя чувствительными спектрографами — бельгийской системой NOMAD и российской ACS — которые могут обнаружить даже очень низкие концентрации метана. Оба прибора анализируют горизонтальные срезы марсианской атмосферы и, как утверждают ученые, до сих пор превосходно работают. Теперь исследователи оказались в полном замешательстве: даже несмотря на то, что сейчас в данных много «шумов», которые еще предстоит отфильтровать, уже совершенно очевидно — никакого метана в атмосфере Марса нет!

Команда Curiosity подозревала, что циклический характер метановых выбросов обеспечивают источники из недр планеты (возможно, не только геологические, но и органические). Теперь эта гипотеза получила еще больше аргументов — ученые точно знают, что метан не приходит извне. Есть и еще одно загадочное обстоятельство: астрономы подозревают, что ежегодно в марсианскую атмосферу вместе с космической пылью попадают сотни тонн органических веществ, которые, сгорая, должны также образовывать метан. Вопрос в том — куда исчезла вся эта огромная масса вещества?

Пока что у астрономов нет ответа. TGO будет продолжать работать до 2022 года, так что пока у человечества еще есть небольшой шанс разгадать тайну Марса. Остается лишь гадать, какие еще секреты преподнесет нам Красная планета в будущем.