Зонд InSight сделал первые «селфи» на поверхности Марса

Посадочный модуль InSight получил первое полноценное "селфи", сфотографировав себя при помощи камеры, установленной в его роботизированной "руке". Этот снимок поможет ученые выбрать место для буровых работ, сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА

Спускаемый модуль InSight совершил в начале декабря успешную посадку на равнине Элизий у экватора Марса. Он стал официальным наследником другого зонда-геолога НАСА, лендера "Финикс", севшего на Марс в мае 2008 года для поисков следов жизни и воды в его почве.

На его борту будет работать сейсмограф, а также геофизический термометр, который установят в пятиметровой скважине для измерений температуры недр Марса. Один из приборов зонда будет с высокой точностью отслеживать колебания вращения планеты, что поможет определить распределение массы в недрах планеты и лучше понять ее внутреннюю структуру.

Изначально в НАСА планировали, что InSight отправится к Марсу в марте 2016 года. Из-за неполадок в работе сейсмометра SEIS, изготовленного французскими инженерами и учеными по заказу CNES, его запуск был сдвинут на первую половину 2018 года.

Зонд успешно развернул солнечные батареи, выдвинул руку и сейчас готовится к получению первых детальных фотографий поверхности Марса и выбору точки, где будут установлены сейсмометр и бур-"крот" HP3. Как рассчитывают ученые, все операции по их установке и бурению будут завершены примерно через три месяца.

Первая подобная фотография была получена на этой неделе в виде своеобразного "селфи" зонда. Она представляет собой коллаж из 11 отдельных снимков, полученных рукой InSight и склеенных компьютерной программой, созданной разработчиками марсохода Curiosity.

Еще одна серия из пяти дюжин фотографий поверхности Марса была объединена в своеобразную карту местности, которая поможет зонду выбрать оптимальное место для установки сейсмометра и бура. В ближайшее время ученые выберут наиболее интересные и безопасные участки грунта и начнут детально изучать их при помощи руки посадочного модуля.