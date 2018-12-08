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Прибытие Dragon на МКС отложили из-за проблем со связью 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Прибытие Dragon на МКС отложили из-за проблем со связью 15:23 Эскиз космического корабля Crew Dragon CC0 / Official SpaceX Photos / Crew Dragon Artist Depiction
Прибытие американского космического корабля Dragon на Международную космическую станцию (МКС) отложено из-за проблем со связью, сообщило НАСА в Twitter.
Ракета-носитель Falcon 9 с грузовиком Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) во вторник. На борту корабля материалы для научных экспериментов и оборудование, всего 2,5 тонны груза.
"Возникла задержка с сегодняшним захватом космического корабля SpaceX Dragon, управляющие миссией работают над тем, чтобы исправить проблему со спутниковой связью", — говорится в сообщении НАСА в Twitter.
В настоящий момент связь восстановлена, продолжается подготовка к стыковке, сообщается в прямой трансляции НАСА.
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