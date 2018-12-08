There is a delay in today’s capture of the @SpaceX #Dragon spacecraft as mission controllers work to fix a satellite communication issue. Stay tuned for updates: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/6csTxcYOEF— NASA (@NASA) 8 декабря 2018 г.

Ракета-носитель Falcon 9 с грузовиком Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) во вторник. На борту корабля материалы для научных экспериментов и оборудование, всего 2,5 тонны груза.