Daily Mail: Россия планирует диковинные «межзвездные миссии»

Daily Mail (Великобритания) называет «диковинными» планы Автор статьи вназывает «диковинными» планы России по созданию космического корабля с ядерным реактором. При этом в материале выражается надежда, что космический корабль сможет перевозить пассажиров и экипаж, как только будет разработан материал для их защиты от радиации.

Россия утверждает, что строит ядерную ракету, чтобы достичь Марса всего за семь месяцев.

Россия утверждает, что работала над ядерным двигателем примерно с 2009

Россия утверждает, что ядерный реактор будет иметь плазменный двигатель

Россия раскрыла диковинные планы создания атомного космического корабля, который в будущем сможет выводить космонавтов за пределы орбиты Марса и совершать межзвездные полеты.

Российский исследовательский центр сделал странное заявление и сказал, что он строит ракету, которая сможет достичь Марса всего за семь месяцев. Утверждается, что предполагаемый космический корабль может быть запущен только через 48 часов после посадки, и ученые якобы работают над новой системой с 2009 года.

Роскосмос утверждает, что создал атомный реактор с системой газового охлаждения, который питает плазменный двигатель для приведения ракеты в движение. Хотя такая технология возможна, многие скептически относятся к заявлениям представителей закрытого государства, особенно учитывая риски безопасности, связанные с ядерной ракетой.

Между тем, Спейс Икс и НАСА также намерены отправить людей на Марс. Согласно текущиим оценкам, первые люди на Красную планету могут прибыть к 2030-м годам.

В Роскосмосе заявили, что ракете не понадобится солнечный свет или солнечные батареи для работы, поскольку ядерный реактор обеспечит космический аппарат достаточным количеством энергии. В агентстве утверждают, что корабль будет способен к «межзвездным» путешествиям и добавляют, что Элон Маск использует «старые технологии».

«полет на Марс возможен в самое ближайшее время, но это не самоцель. Наши двигатели могут стать основой для целого ряда космических миссий, которые в настоящее время кажутся научной фантастикой. Повторное использование аппарата — приоритет. Мы должны разработать двигатели, которые не нуждаются в доработке или ремонте более одного раза в десять полетов. Кроме того, через 48 часов после возвращения ракеты из космоса она должна быть готова к запуску. Это то, что требует рынок». Руководитель исследовательского Центра имени Келдыша Владимир Кошлаков заявил, что

Государственное космическое агентство еще не объявило дату запуска космического корабля, но уверенно заявило, что это произведет революцию в отрасли. Кошлаков добавил:

«Илон Маск использует существующую технологию, разработанную очень давно. Он бизнесмен: он взял решение, которое уже было, и успешно его применил. Примечательно, что он также делает свою работу с помощью правительства».

Есть надежда, что космический корабль сможет перевозить пассажиров и экипаж, как только будет разработан материал для их защиты от радиации. В настоящее время НАСА планирует запустить первую пилотируемую миссию на Марс не ранее 2030 года.