Автор статьи в Daily Mail (Великобритания) называет «диковинными» планы России по созданию космического корабля с ядерным реактором. При этом в материале выражается надежда, что космический корабль сможет перевозить пассажиров и экипаж, как только будет разработан материал для их защиты от радиации.
- Россия утверждает, что строит ядерную ракету, чтобы достичь Марса всего за семь месяцев.
- Россия утверждает, что работала над ядерным двигателем примерно с 2009
- Россия утверждает, что ядерный реактор будет иметь плазменный двигатель
Россия раскрыла диковинные планы создания атомного космического корабля, который в будущем сможет выводить космонавтов за пределы орбиты Марса и совершать межзвездные полеты.
Российский исследовательский центр сделал странное заявление и сказал, что он строит ракету, которая сможет достичь Марса всего за семь месяцев. Утверждается, что предполагаемый космический корабль может быть запущен только через 48 часов после посадки, и ученые якобы работают над новой системой с 2009 года.
Роскосмос утверждает, что создал атомный реактор с системой газового охлаждения, который питает плазменный двигатель для приведения ракеты в движение. Хотя такая технология возможна, многие скептически относятся к заявлениям представителей закрытого государства, особенно учитывая риски безопасности, связанные с ядерной ракетой.
Между тем, Спейс Икс и НАСА также намерены отправить людей на Марс. Согласно текущиим оценкам, первые люди на Красную планету могут прибыть к 2030-м годам.
В Роскосмосе заявили, что ракете не понадобится солнечный свет или солнечные батареи для работы, поскольку ядерный реактор обеспечит космический аппарат достаточным количеством энергии. В агентстве утверждают, что корабль будет способен к «межзвездным» путешествиям и добавляют, что Элон Маск использует «старые технологии».
Руководитель исследовательского Центра имени Келдыша Владимир Кошлаков заявил, что
«полет на Марс возможен в самое ближайшее время, но это не самоцель. Наши двигатели могут стать основой для целого ряда космических миссий, которые в настоящее время кажутся научной фантастикой. Повторное использование аппарата — приоритет. Мы должны разработать двигатели, которые не нуждаются в доработке или ремонте более одного раза в десять полетов. Кроме того, через 48 часов после возвращения ракеты из космоса она должна быть готова к запуску. Это то, что требует рынок».
Государственное космическое агентство еще не объявило дату запуска космического корабля, но уверенно заявило, что это произведет революцию в отрасли. Кошлаков добавил:
«Илон Маск использует существующую технологию, разработанную очень давно. Он бизнесмен: он взял решение, которое уже было, и успешно его применил. Примечательно, что он также делает свою работу с помощью правительства».
Есть надежда, что космический корабль сможет перевозить пассажиров и экипаж, как только будет разработан материал для их защиты от радиации. В настоящее время НАСА планирует запустить первую пилотируемую миссию на Марс не ранее 2030 года.