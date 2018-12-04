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Спутник в честь столетия Финляндии запустили с опозданием на год 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Joe Skipper / Reuters
Космический спутник «Суоми-100», который планировали запустить в честь столетия Финляндии, выйдет на орбиту с опозданием на год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Финляндское информационное агентство (STT).
Аппарат запустили в космос с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Он был создан студентами и учеными финского Университета Аалто. С помощью «Суоми-100» планируется выяснить местонахождение и поведение электрически заряженных частиц, присутствующих рядом с Землей, а также сделать фотографии Финляндии и всей планеты из космоса.
Спутник должен был попасть на орбиту еще год назад, однако его запуск не раз откладывали по разным причинам. В частности, это связано с техническими проблемами индийской ракеты PSLV.
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с калифорнийской базы Ванденберг состоялся в 10:34 по местному времени (21:34 по московскому времени). На ее борту находятся 64 микроспутника, которые будут использоваться компаниями и правительственными структурами 17 стран. Помимо этого, планировалось захватить головной обтекатель ракеты с помощью гигантской сети в Тихом океане, однако он упал в воду. Первую ступень ракеты использовали для запуска в третий раз.
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ИТАР-ТАСС , Технологии , Финляндия
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