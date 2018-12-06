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В России появится «умный город» 

Москва24 + ещё 1 34 минуты назад
Минстрой РФ проанализирует более 100 проектов в области новых технологий, которые размещены на портале банка решений "Умного города". 6 декабря рабочая группа министерства разработает стандарт "смарт-сити". Об этом сообщает газета "Известия".
Среди предложенных программ — проекты, связанные с питанием и безопасностью в школах, дистанционное получение показаний счетчиков, а также "умные" детские площадки, велодорожки, "лежачие светофоры" и подземные мусорные баки.
Замглавы ведомства Андрей Чибис пояснил, что сотрудники Минстроя выберут те разработки, которые уже доказали свою эффективность и которые признают наиболее подходящими по характеристикам, цене и срокам исполнения. Ведомство также составит список пилотных городов для реализации программы "смарт-сити".
Ранее сообщалось, что окончательную версию государственной программы "Умный город" утвердят в Москве в первом квартале 2019 года.
Программа призвана повысить качество жизни горожан за счет использования современных информационных и коммуникационных технологий. Своими идеями для реализации программы "Умный город — 2030" поделились более 3,5 тысячи человек. В частности, было предложено создать единую цифровую карту всех коммуникаций и установить датчики износа инфраструктуры. В сфере транспорта появилась идея установить интеллектуальные светофоры, которые будут сами оценивать интенсивность движения и самостоятельно переключать сигнал.
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