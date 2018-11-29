Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России создали защищенный чип для интернета вещей 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Rostec
Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") завершил создание первой российской микросхемы для Интернета вещей (Internet of Things, IoT), защищенной от вмешательства извне, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе госкорпорации.
"Чип размером 5*5 мм предназначен для приема и передачи информации в оптимальном для Интернета вещей частотном диапазоне от 100МГц до 2,5ГГц. Это первая отечественная микросхема, которая обеспечивает цифровую связь на расстоянии до 30 километров", — сказали в пресс-службе.
Основное преимущество — "защищенность от вмешательства извне, что является ключевым при использовании на стратегически важных предприятиях и объектах инфраструктуры". Создана и тестируется опытная партия изделий.
Как пояснил индустриальный директор "Ростеха" Сергей Сахненко, разработка отечественного чипа — необходимый шагом для снижения зависимости от импортных комплектующих.
"Создание подобных устройств способствует масштабной цифровизации самых различных отраслей экономики и создает предпосылки для создания "умных" продуктов для массового рынка. Мы оцениваем сегодняшнюю потребность российского рынка решений IoT не менее чем в 1 миллион таких устройств в год", — сказал топ-менеджер, которого цитирует пресс-служба.
Разработка НИИМА "Прогресс" (входит в "Росэлектронику") представляет собой схему СВЧ-приемопередатчика. При проектировании и разработке устройства не используются готовые иностранные схемотехнические решения, а изготовление и сборка будут осуществляться на территории РФ компанией-резидентом.
Интернет вещей — концепция информационной сети, к которой подключены предметы физического мира, включая бытовые предметы, датчики, различные окружающие человека системы, взаимодействующие между собой без посредничества в лице человека. Примером такой концепции является холодильник, который самостоятельно заказывает продукты в магазине.
Последние новости
Украина показывает России ночной кошмар. И вполне успешно Эксперт рассказал, почему грузины выбрали президентом Зурабишвили "Думал, ты такой один?" Россия нашла еще одну альтернативу доллару
Комментарии
Ростех , Росэлектроника , РИА Новости , Технологии , Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко обратился к НАТО с надеждой258
Пока вы спали: В России началась дедолларизация435
Осина нашли с рюмкой в руке17
В театральной школе Табакова найден женский труп5
Многомиллиардная операция по спасению Байкала провалилась139
Видео
02:18
Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Политика
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
01:40
Трамп взялся за ЧП в Керченском проливе
В мире Политика
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
04:22
Закон о военном положении на Украине вступил в силу
В мире Украина
00:48
Шепелев вышел в свет с любовницей
Шоу-бизнес
04:21
Песков анонсировал важное заявление Путина
Политика
01:39
Выкатку первого Ил-112В сняли на видео
Армия
03:10
Киев заявил о блокировании портов в Азовском море
В мире Украина
05:40
«Мы подсажены на США, как на наркотик»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение