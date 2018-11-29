В России создали защищенный чип для интернета вещей

"Чип размером 5*5 мм предназначен для приема и передачи информации в оптимальном для Интернета вещей частотном диапазоне от 100МГц до 2,5ГГц. Это первая отечественная микросхема, которая обеспечивает цифровую связь на расстоянии до 30 километров", — сказали в пресс-службе.

Основное преимущество — "защищенность от вмешательства извне, что является ключевым при использовании на стратегически важных предприятиях и объектах инфраструктуры". Создана и тестируется опытная партия изделий.

Как пояснил индустриальный директор "Ростеха" Сергей Сахненко, разработка отечественного чипа — необходимый шагом для снижения зависимости от импортных комплектующих.

"Создание подобных устройств способствует масштабной цифровизации самых различных отраслей экономики и создает предпосылки для создания "умных" продуктов для массового рынка. Мы оцениваем сегодняшнюю потребность российского рынка решений IoT не менее чем в 1 миллион таких устройств в год", — сказал топ-менеджер, которого цитирует пресс-служба.

Разработка НИИМА "Прогресс" (входит в "Росэлектронику") представляет собой схему СВЧ-приемопередатчика. При проектировании и разработке устройства не используются готовые иностранные схемотехнические решения, а изготовление и сборка будут осуществляться на территории РФ компанией-резидентом.

Интернет вещей — концепция информационной сети, к которой подключены предметы физического мира, включая бытовые предметы, датчики, различные окружающие человека системы, взаимодействующие между собой без посредничества в лице человека. Примером такой концепции является холодильник, который самостоятельно заказывает продукты в магазине.