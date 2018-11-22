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Замена «Союза» от SpaceX полетит к МКС в православное Рождество 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: SpaceX / Wikimedia
Первый демонстрационный беспилотный полет пилотируемого корабля Dragon 2 компании SpaceX к МКС состоится 7 января, сообщает НАСА.
Корабль выведет тяжелая ракета Falcon 9. Запуск будет осуществлен с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди (северо-западнее мыса Канаверал).
В ходе полета планируется получить данные о характеристиках ракеты Falcon 9, корабля Dragon 2, функционировании систем наземного обеспечения, орбитальной и стыковочной систем, а также протестировать приземление аппарата. Собранная информация будет использована для сертификации пилотируемых систем SpaceX.
Аппарат Dragon 2 — глубоко модернизированная версия космического грузовика Dragon, успешно летающего к МКС. Корабль имеет практически моноблочную конструкцию, в грузопассажирском режиме позволяющую, вместе с полезной нагрузкой в 2,5 тонны, отправлять к МКС до четырех человек. В пассажирском режиме корабль берет на борт до семи человек (российский «Союз» — до трех).
В настоящее время Россия является монополистом по транспортировке людей (на кораблях серии «Союз») к МКС. Соглашение НАСА и «Роскосмоса» по доставке астронавтов истекает осенью 2019-го. Для отправки людей к МКС SpaceX и Boeing создают пилотируемые корабли Dragon 2 и Starliner соответственно.
Пилотируемый полет Dragon 2 к МКС запланирован на июнь. Беспилотная миссия Starliner должна состояться в марте, с экипажем — в августе.
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Boeing , Роскосмос , SpaceX , NASA , Технологии , Наука и техника
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