Ещё
Найденная учеными звездная система может вскоре взорваться
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые нашли звездную систему, которая вскоре может взорваться 

РИА Новости 1 час назад
Ученые обнаружили звездную систему, которая вскоре может взорваться в сильнейшем гамма-всплеске, сообщает Европейская южная обсерватория (ESO).
Как сообщается, система состоит из трех звезд, окруженных вихрем космической пыли. Ее официальное название — 2XMM J160050.7-514245, однако из-за извилистых форм, напоминающих змею, свернувшуюся вокруг звезд, астрономы дали ей и другое имя — "Апоп". В древнеегипетской мифологии Апоп — огромный змей, олицетворяющий хаос, извечный враг бога солнца Ра. Вскоре "Апоп" может взорваться в самом сильном электромагнитном событии во Вселенной — гамма-всплеске.
Система состоит из звезд Вольфа — Райе, которым характерна очень высокая температура и светимость. Некоторые светила, самые крупные, превращаются в звезды Вольфа — Райе под конец своего существования. В основном, это короткая фаза, занимающая несколько сотен тысяч лет.
"Апопа" отличает удивительная скорость звездных ветров в 12 миллионов километров в час. Эти ветра привели к созданию вихря, окружающего звездную систему. В отличие от ветров, вихрь движется в медленном темпе (менее двух миллионов километров в час). Этот разрыв в скоростях, предположительно, является результатом того, что одна из звезд в системе испускает одновременно быстрые и медленные ветра в разных направлениях.
Исходя из этого предположения, астрономы пришли к выводу, что эта звезда находится в состоянии, близком к критическому — вращается так быстро, что практически разрывает себя на части. Считается, что такое быстрое вращение звезды Вольфа — Райе приводит к длительному гамма-всплеску, когда ее центр взрывается в конце жизненного цикла.
Последние новости
Как пожары в США развеяли иллюзии россиян Разин рассказал о последних днях Евгения Осина В Доминикане погибли молодожены из России
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цекало возмутил россиян83
Российские наемники решили засудить своих работодателей158
Дно пройдено: Украину смоет «Турецким потоком»
Путин напомнил США о гиперзвуковом оружии РФ213
Стала известна судьба квартиры Осина51
Видео
01:11
Названо наказание ЕС для Донбасса
В мире
03:42
Пашинян заступился за свой «маленький народ»
СНГ В мире
04:13
Россиянам рекомендовали есть поменьше колбасы
Общество
02:38
Рогозин извинился за «утопленную» таксу
Общество
01:11
Путин призвал усилить армию и флот
Войска Армия
12:37
Украинская поэтесса обвинила РФ в «краже» советского кино
Общество Украина
03:47
Российские наемники решили засудить своих работодателей
Армия Войска
01:28
Найденная учеными звездная система может вскоре взорваться
Технологии Наука и техника
02:27
Путин напомнил США о гиперзвуковом оружии РФ
Политика В мире
02:01
Цекало возмутил россиян
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение