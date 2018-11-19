Назван предельный срок эксплуатации МКС 

Техническое состояние Международной космической станции позволяет эксплуатировать ее до 2028-2030 годов, сообщил генеральный конструктор пилотируемых программ России Евгений Микрин.
«В этом плане никаких проблем нет. Ремонтопригодно все», — приводит его слова РИА «Новости».
В 2016 году сообщалось, что РКК «Энергия» начала работы над кораблем для затопления МКС. Кроме того, РКК «Энергия» рассчитывает продать НАСА услугу по сведению МКС с орбиты с помощью нового космического грузовика.
Роскосмос заявлял о возможности создания национальной космической станции.