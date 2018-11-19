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Орбиту МКС поднимут на 15 километров
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Орбиту МКС поднимут на 15 километров 

Москва24 + ещё 5 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Компенсировать снижение высоты Международной космической станции от грядущей солнечной активности планируют увеличением средней высоты орбиты МКС. Ее собираются поднять на 15 километров, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Роскосмоса.
По словам руководителя полета российского сегмента станции, космонавта Владимира Соловьева, высоту орбиты МКС собираются увеличить с 405 до 420 километров. Это сделают для подготовки к началу очередного цикла солнечной активности, который длится 11 лет.
24-й цикл солнечной активности начался в 2008 году. До 2011 года, когда прекратилась эксплуатация американских шаттлов, высота орбиты МКС составляла 330-350 километров. Это было связано с низкой грузоподъемностью шаттлов на более высокие орбиты.
Ранее межведомственная комиссия на заседании в Центре подготовки космонавтов утвердила к полету на МКС первый после аварии экипаж. В его состав вошли российский космонавт Олег Кононенко, канадский и американский астронавты Давид Сен-Жак и Энн Макклейн.
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