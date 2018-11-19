Орбиту МКС поднимут на 15 километров

Компенсировать снижение высоты Международной космической станции от грядущей солнечной активности планируют увеличением средней высоты орбиты МКС. Ее собираются поднять на 15 километров, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Роскосмоса

По словам руководителя полета российского сегмента станции, космонавта Владимира Соловьева , высоту орбиты МКС собираются увеличить с 405 до 420 километров. Это сделают для подготовки к началу очередного цикла солнечной активности, который длится 11 лет.

24-й цикл солнечной активности начался в 2008 году. До 2011 года, когда прекратилась эксплуатация американских шаттлов, высота орбиты МКС составляла 330-350 километров. Это было связано с низкой грузоподъемностью шаттлов на более высокие орбиты.